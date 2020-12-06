苗栗今年最後一場徵才活動 820個職缺最高上看80K

苗栗地區今年最後一場徵才活動，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署12月8日上午9點至下午1點，在頭份市民生里社區活動中心（頭份市中華路595號）辦理，17家廠商提供820個職缺，歡迎要找工作或想轉職的民眾把握機會。

徵才活動參加廠商有聯華電子、台灣東陶、超豐電子、群佳科技、大華金屬、台灣保來得、德國福維克、力晶積成、永豐餘、佳邦科技、兆勁科技、昇陽國際半導體、群創光電、信邦電子、京元電子、智邦科技、裕隆汽車等17家，提供820個各類工程師及品管員、技術員、倉管員、作業員等工作機會，工程師薪資30K到80K。

桃竹苗分署苗栗就業中心指出，台灣疫情控制穩定，及受中美貿易戰轉單效應，苗栗地區下半年工作機會相較上半年增加許多，甚至出現大量缺工情形，其中又以科技業的半導體晶圓代工、通信網路、IC封裝測試、電子零組件及汽車製造業等工作機會增加最多，廠商需求職缺以設備工程師、產品工程師、製程工程師、品保工程師及基層技術員、作業員等職務為主。

苗栗就業中心表示，勞動部已公布自明年1月1日起調升勞工基本工資，月薪從現行2萬3800元調至2萬4000元，時薪部分則由現行158元調升至160元，提醒求職朋友尋職時應留意相關權益。

徵才活動配合防疫，入場需佩戴口罩，攜帶身分證明文件進行實名制，更多職缺內容及最新活動資訊，可上桃竹苗分署官網、台灣就業通（ http://www.taiwanjobs.gov.tw ），或電話037─358395轉6108、0800777888洽詢。