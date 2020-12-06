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苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣北橫公路預計12月30日全線通車，速限有每小時50、60公里2種。記者范榮達／攝影
苗栗縣北橫公路預計12月30日全線通車，速限有每小時50、60公里2種。記者范榮達／攝影

苗栗縣重大工程北橫公路今年12月30日全線貫通在即，雙向4車道寬22公尺，同一條路速限有每小時50公里、60公里2種版本惹來議論，甚至有民眾直指是違規超速的陷阱，但也有人支持，認為安全要優先考量，縣府工務處允諾檢討研議。

苗栗縣南庄、三灣是觀光旅遊熱區，假日車流量大，北橫公路希望解決交通問題，工程歷經17年、7標，總經費47.9億元，其中，最後一段頭份市斗煥坪至台3線三灣鄉峨眉橋，預計今年12月30日完工通車，10.6公里長的北橫公路將全線貫通，分別有3個路段、2種不同速限。

其中，北橫公路目前已通車路段，西端起點台13線往東到台1線，速限每小時60公里，過了台1線到頭份市雞心壩，速限50公里；未通車路段雞心壩到斗煥坪，規畫速限50公里，斗煥坪到東端台3線速限60公里。

苗栗縣議員曾玟學在臉書PO文「又是把路弄得又寬又直，然後限速50」，北橫公路頭份市水源路口，警方新設固定式照相桿，又將於明年元旦上路執法，一些民眾回應指出，好不容易一條快速的捷徑，結果限速50公里，本末倒置、失去當初建造目的，也有人認為根本是「請君入甕的概念」。

也有部分民眾說，北橫公路沿著中港溪岸興建，地廣而人稀，道路又寬直，一些駕駛人不自覺會加快車速，速限50公里的路段旁有農地，且有小叉路，先前曾發生數件重大車禍，水源路附近又有新興國小，安全還是要優先考量。

縣府工務處長古明弘說，北橫公路12月30日全縣通車，速限會依原規畫，籲請用路人遵守，工務處也會檢討道路設計規範等，研議合理的速限。

苗栗縣北橫公路預計12月30日全線通車，速限有每小時50、60公里2種。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣北橫公路預計12月30日全線通車，速限有每小時50、60公里2種。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣北橫公路預計12月30日全線通車，速限有每小時50、60公里2種。記者范榮達／攝影
苗栗縣北橫公路預計12月30日全線通車，速限有每小時50、60公里2種。記者范榮達／攝影

北橫 苗栗縣 曾玟學

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