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新竹縣400多位志工會師受表揚 楊文科讚彌補政府的不足
新竹縣政府今天下午在縣府大禮堂舉辦志工大會師，並表揚協助縣府12局處工作的446名志工，其中最高齡的是湖口鄉愛心協會志工隊、獲得銅級獎的88歲志工周進財，另外服務時數最長的則是湖口鄉德盛社區發展協會的志工羅合妹，時數達3438小時。
今年榮獲新竹縣金級獎章及得獎證書的志工共有67位，獲獎資格為服務2000小時以上；銀級得獎證書的志工共90位，服務1500小時以上；銅級得獎證書的志工計145位，服務1000小時以上；獲服務500小時以上榮譽獎狀志工則有144位。
縣長楊文科在表揚大會上，感謝志工朋友發自內心，用知識、體能、勞力、經驗、技術或時間，貢獻社會與服務他人，彌補了政府資源的不足，他更表示，這些志工服務所累積的時數48萬小時，以時薪158元計算，勞動總產值就達7600萬元。
縣府社會處表示，最年長的志工周進財（88歲）是長青學苑日語班的班長，也在手工藝班做志工，他從初中、高中階段都任班長，服務熱誠數十年如一日，也因為當志工一改害羞個性，生活也更快樂；服務時數最高的羅合妹（77歲），從20年前就投入資源回收志工，現在仍每天上午到社區關懷據點煮午餐給社區長輩。
據縣府統計，新竹縣的志工約有1萬8898人，其中「社福類」志工就有6952 人；今天下午在縣府舉行的志工大會師，則至少有800名志工共襄盛舉。
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