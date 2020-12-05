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全運會桃奪26金 鄭文燦頒「桃園之光」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦頒發「桃園之光」獎座，表揚績優金牌選手。圖／體育局提供
桃園市長鄭文燦頒發「桃園之光」獎座，表揚績優金牌選手。圖／體育局提供

桃園市今年度全民運動會，再創歷屆新高，總計獲得26金、37銀、43銅，8競賽項目蟬聯金牌，更以總積分178分於全國排名第2名，榮獲副總統獎。桃園市長鄭文燦今天參加全運會代表隊慶功頒獎典禮，頒發「桃園之光」獎座，表揚本屆績優金牌選手。

今年全運會於10月17日至22日，在花蓮縣舉辦，桃園市在本屆賽事中角逐運動舞蹈、劍道、巧固球、龍獅運動、及新增的健美與龍舟等共27個競賽項目，總計達860位隊職員及選手參賽，參賽人數為歷屆之最。

桃園市金牌選手中，滑輪溜冰男子速度過樁，鄭宇翔破大會紀錄；蹼泳男子50公尺屏氣潛泳周庭義，則雙破全國及大會紀錄。

林右奪下男子組柔術寢技及格鬥69公斤級雙料金牌、楊秉樺獲得男子蹼泳100、200公尺水面蹼泳金牌，另外太極拳（套路三十八式-簡亦芳、太極刀三十二式-莊予曄）、沙灘角力（第五級-姚來興）、拔河（580公斤室外混合組團隊）、柔術（對打56公斤-劉柏希）均突破上屆成績，為桃市奪下寶貴金牌。本屆首次列入的健美項目（形體組第一級-陳緯朋）就有奪下1面金牌的好表現。

另外，團體項目表現十分突出，運動舞蹈代表隊豪奪6金1銀4銅，龍獅運動代表隊共斬獲4金5銀2銅，相較上屆獲2金，成績進步驚人，女子巧固球隊代表隊則創下四連霸佳績，及男子劍道團體過關賽、女子槌球雙打賽均過關斬將蟬聯金牌。

為獎勵選手、教練及參賽團隊，依據桃園市參加全民運動會績優選手教練及團體獎勵要點」，總計將核發獎勵金3865萬元，其中選手獎勵金高達2968萬元，再創新高，藉以鼓勵選手及教練持續追求卓越、創造佳績。

巧固球 鄭文燦 周庭

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