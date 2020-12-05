桃園美食外送消費爭議多 取消餐點未退款最大宗

桃園市政府今年受理外送消費爭議有205件，以未吃到餐點退款糾紛最多，市府原擬定外送平台業者管理自治條例，以加強管理勞動權益、交通與食品安全等，但因勞動部訂有食品外送作業安全指引，且現行相關法令也有規範，為避免疊床架屋而叫停。

桃園市消費者服務中心統計今年受理外送衍生消費爭議205件，每月平均14到20件，4月單月曾高達40件；消費者保護室主任、消保官邱玉霞分析案件，以消費者在平台下訂後取消餐點，但因系統問題仍被扣款的爭議為大宗，也有部分爭議案件為外送員送達後，因沒聯繫上客人就帶著餐點離開，消費者反映根本沒接到電話或訊息而申訴。

邱說，外送美食服務以退款、聯繫送餐爭議較多，也有消費者申訴餐點短少與訂單不符等，案件量在今年4月達到高峰，行政院消費者保護處當時曾邀平台業者討論改善，下半年單月消費爭議案降至20件以下，顯見平台客服處理能力有提升，若消費者向客服反映後仍未獲合理處置，市府只要接獲消費爭議，都會發文業者要求妥善處理。

桃園市政府年初以保障外送員權益為主旨，擬定外送平台業者管理自治條例草案，針對外送員投保、食品衛生、交通安全、職災通報與消費權益等祭出規範與罰則，如業者未替外送員投保最高可罰10萬元；自治條例完成草案預告後，3月底曾送議會討論。

主政的市府勞動局指出，自治條例送議會討論後，後續送法規會審查，府內考量勞動部已訂有相關指引，包含要求業者替外送員投保、實施教育訓練與訂定職業安全衛生管理計畫等，若發生職災、車禍等也都有既有法規，地方自治條例不宜疊床架屋。

勞動局人員也說，北市年初雖率先實施自治條例，但9個月以來，多以業者未實施教育訓練予以勸導為主，並無太大約束力，因此桃園暫不推動，回歸各相關法規與指引。