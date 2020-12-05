苗栗公館「五穀豐登慶秋收」 特色館熱鬧登場

苗栗縣公館鄉公所今天上午在苗栗特色館廣場舉辦「五穀豐登慶秋收」活動，安排趣味競賽、社區才藝展、音樂會跟表演節目，讓鄉民稻作收割後的農閒時刻，重溫舊日農村生活並藉此凝聚社區向心力，吸引鄉內各村居民參與，場面熱絡。

上午的趣味競賽有滾布袋、踢毽子、踩高蹺、客家諺語挑戰等，鄉公所準備了許多獎品，盼參加民眾玩得開心，下午由各社區才藝班輪番上陣，展現平常練習成果，晚會有音樂、話劇、魔術表演及抽獎。

公館鄉長曾美露表示，慶豐收活動是延續先民早年慶祝秋收的傳統，透過融入客家農村童趣的競賽，邀約全鄉各社區參與藉此凝聚向心力，為推廣客語，活動也加入了客家諺語挑戰，希望語言跟文化一併傳承。