桃園獲公共工程金質獎7項 大有梯田公園拿特優

行政院公共工程委員會日前公布第20屆公共工程金質獎及公共工程獎章，桃園市抱回7座獎項刷新歷年紀錄，其中「桃園區大有梯田生態公園新建工程」將原為荒煙漫草的梯田與墳墓區，搖身一變改造成全台第1座梯田生態公園，還融入挑戰式主題全齡遊戲場，成為最新親子打卡亮點，今年一舉拿下土木工程類「特優」，成為最大亮點。

市府工務局指出，除了大有梯田生態公園工程拿下特優，「桃園市桃園區人本道路-大興路（興一街-大有路）道路多目標改善工程」及「桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」也獲得土木工程類佳作。

另在建築工程類，「桃園市八德區一號基地（興仁段617地號）新建公營住宅統包工程」及「桃園市立美術館願景館暨基地灌渠改道工程」同樣獲得佳作肯定。

另個人貢獻獎與公共工程最高榮譽專業獎章也有好消息，市府新建工程處處長曾清祥榮獲個人貢獻獎優等；公共工程專業獎章部分則由市府水務局局長劉振宇獲頒，市府感謝評審委員與公共工程委員會肯定，並強調市府持續進步與傳承的腳步不會停歇。