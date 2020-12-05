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桃園獲公共工程金質獎7項 大有梯田公園拿特優

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程拿下公共工程金質獎土木工程類佳作。圖／桃園市工務局提供
桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程拿下公共工程金質獎土木工程類佳作。圖／桃園市工務局提供

行政院公共工程委員會日前公布第20屆公共工程金質獎及公共工程獎章，桃園市抱回7座獎項刷新歷年紀錄，其中「桃園區大有梯田生態公園新建工程」將原為荒煙漫草的梯田與墳墓區，搖身一變改造成全台第1座梯田生態公園，還融入挑戰式主題全齡遊戲場，成為最新親子打卡亮點，今年一舉拿下土木工程類「特優」，成為最大亮點。

市府工務局指出，除了大有梯田生態公園工程拿下特優，「桃園市桃園區人本道路-大興路（興一街-大有路）道路多目標改善工程」及「桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」也獲得土木工程類佳作。

另在建築工程類，「桃園市八德區一號基地（興仁段617地號）新建公營住宅統包工程」及「桃園市立美術館願景館暨基地灌渠改道工程」同樣獲得佳作肯定。

另個人貢獻獎與公共工程最高榮譽專業獎章也有好消息，市府新建工程處處長曾清祥榮獲個人貢獻獎優等；公共工程專業獎章部分則由市府水務局局長劉振宇獲頒，市府感謝評審委員與公共工程委員會肯定，並強調市府持續進步與傳承的腳步不會停歇。

市府工務局也提到，桃園市未來仍將持續推動更多大型公共工程，包含航空城計畫、捷運工程、汙水下水道工程、社會住宅工程、運動中心工程、總圖書館、總美術館、浪漫台三線等，軟硬體建設並進，打造更好的城市環境，讓鄉親生活更具幸福感。

桃園市八德區一號基地（興仁段617地號）新建公營住宅統包工程拿下公共工程金質獎建築工程類佳作。圖／桃園市工務局提供
桃園市八德區一號基地（興仁段617地號）新建公營住宅統包工程拿下公共工程金質獎建築工程類佳作。圖／桃園市工務局提供
行政院公共工程委員會日前公布第20屆公共工程金質獎及公共工程獎章，桃園區大有梯田生態公園新建工程拿下土木工程類「特優」。圖／桃園市工務局提供
行政院公共工程委員會日前公布第20屆公共工程金質獎及公共工程獎章，桃園區大有梯田生態公園新建工程拿下土木工程類「特優」。圖／桃園市工務局提供
行政院公共工程委員會日前公布第20屆公共工程金質獎及公共工程獎章，桃園區大有梯田生態公園新建工程拿下土木工程類「特優」。圖／桃園市工務局提供
行政院公共工程委員會日前公布第20屆公共工程金質獎及公共工程獎章，桃園區大有梯田生態公園新建工程拿下土木工程類「特優」。圖／桃園市工務局提供

生態公園 美術館 行政院

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