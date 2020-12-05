桃園土地公文化館好文藝 廟埕電影音樂會今登場

桃園市文化基金會今天下午在土地公文化館1樓廟埕辦理「廟埕電影音樂會」活動，邀來多名創作與饒舌歌手在廟埕前演唱，甫以電影「親愛的房客」榮獲金馬獎最佳原創電影音樂的法蘭也受邀演出，今晚6點半則將在廟埕播映由新銳導演林龍吟執導的首部長片「蚵豐村」，文化基金會歡迎民眾到場參與，享受充滿文藝氣息的周末假日。

桃園市文化基金會指出，近期金馬獎剛落幕，台灣國片掀起一波熱潮，文化基金會支持台灣電影，今天邀請多名年輕歌手演唱電影音樂曲目，有創作歌手吳海文、魏嘉瑩、林愷倫Karencici、饒舌歌手李英宏，還有甫獲金馬獎殊榮的法蘭壓軸演唱。

法蘭是法蘭黛樂團主唱，曾在電視劇「他們在畢業的前一天爆炸2」擔任音樂總監，後為國片「親愛的房客」創作配樂，一舉榮獲今年金馬獎最佳原創電影音樂獎項，法蘭今天受邀參與廟埕電影音樂會活動，將演唱「親愛的房客」電影主題曲「在夢裏」。

廟埕電影音樂會現場還有抽獎與打卡按讚活動，有機會兌換到爆米香與咖啡飲品，今晚6點半到8點在廟埕戶外將放映電影「蚵豐村」，攝影師出身的導演林龍吟罕見使用16釐米底片拍攝，呈現沿海漁塭風光的獨特美感，讓觀眾陶醉在台灣鄉間美景之中，