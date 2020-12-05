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全蔬食、公益！創意親子蔬跑嘉年華今平鎮開跑

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
創意親子蔬跑嘉年華，今天在桃園市平鎮高中開跑。記者高宇震／攝影
創意親子蔬跑嘉年華，今天在桃園市平鎮高中開跑。記者高宇震／攝影

2020桃園市第一屆市長盃創意蔬跑親子嘉年華，今天在平鎮高中舉辦，活動內容豐富多元，有趣味競賽、表演、Cosplay及各式教育攤位，吸引約3000人參加，希望藉此落實健康蔬食、公益向下扎根，並集合教育的力量，給予孩子更大的支持。

活動由桃園市平鎮家長會長協會所主辦，理事長王錦慧表示，協會為了幫助更多學子及弱勢團體，今年2月將原本成立18年的社團，立案成為整個桃園市的公益社團，盼結合社會各方的力量一起為教育盡分心力。

今年12月協會在桃園市府、各級學校、社團、企業等各方支持之下，舉辦首屆市長盃創意蔬跑親子嘉年華，目的是希望把蔬食的健康概念與環保愛地球的意識，透過創意蔬跑親子嘉年華，結合在寓教於樂的活動中。

今天活動內容有蔬跑親子接力賽，共100隊親子、400人報名參加；還有親子蔬活創意造型秀，主題為「環保愛地球」，有學生以蔬食造型參賽，還有動漫Cosplay一同參與，及各級學校的精采表演；還有「我愛Hakka手作蔬食趣」、「舒食愛心園遊會」，熱情贊助的廠商與各級學校家長會的家長們一起設攤義賣，所得將捐給參加活動的學校和弱勢團體，當作急難愛心關懷金，幫助弱勢孩童。

另外，也邀請了桃園市長鄭文燦、教育局長林明裕幫忙拍攝公益影片。影片中，鄭文燦特別期許協會這次活動以全公益、全蔬食、推廣「愛地球、施比受更為有福」的理念，希望所有大朋友、小朋友全市的市民可以一起來共襄盛舉。

今天包括桃園市長鄭文燦、立委呂玉玲、市議員陳萬得、楊家俍、劉仁照、教育局副局長高玉姿、平鎮區長鄭錦文均一同出席活動。

創意親子蔬跑嘉年華，今天在桃園市平鎮高中開跑。記者高宇震／攝影
創意親子蔬跑嘉年華，今天在桃園市平鎮高中開跑。記者高宇震／攝影
親子蔬活創意造型秀，主題為「環保愛地球」，有學生以蔬食造型參賽。記者高宇震／攝影
親子蔬活創意造型秀，主題為「環保愛地球」，有學生以蔬食造型參賽。記者高宇震／攝影

親子 鄭文燦

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