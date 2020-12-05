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鯉魚王身價高達500萬 台灣國際錦鯉品評會超過千尾參賽

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
魚王楊裕豐與其飼養的冠軍錦鯉合影，他十分自豪自己的飼養技巧。圖／縣府提供
魚王楊裕豐與其飼養的冠軍錦鯉合影，他十分自豪自己的飼養技巧。圖／縣府提供

2020台灣國際錦鯉品評會今明2日在新竹縣政府前廣場舉行，有超過千尾錦鯉參賽，其中魚王楊裕豐更有多尾錦鯉參賽都獲得佳績，當中更有一尾「紅白」錦鯉榮獲全體總冠軍，錦鯉愛好者估這尾紅白錦鯉身價高達500萬元，猶如水中悠游的巨型寶石。

冠軍鯉魚王飼主楊裕豐表示，對於如何飼養出體態優美、健康有活力的鯉魚，技巧就是要細心照顧，把每尾錦鯉都當成自己的小孩，這次獲得總冠軍的「紅白」品種錦鯉，擁有白色的底質和型態配置柔美的紅色斑紋，體型也是參賽者中的佼佼者。

楊裕豐透露，自己本身主業是一名醫師，但從年輕就愛上錦鯉的美，也將養鯉魚當作一種生活休閒與紓壓活動，家中更不惜砸重金使用高檔設備，為飼養的20多尾錦鯉寶貝提供最舒適的環境，尤其要注意水溫以及水質，還有飼育錦鯉選用的飼料都有所講究，他過去也曾帶著愛鯉參加全日本愛鱗會（ZNA）所舉辦的比賽獲得第1名的殊榮。

縣長楊文科上午出席品評會開幕提及，上次台灣國際錦鯉品評會是在2017年曾在新竹舉辦，今年再度移師新竹縣，現場擺滿百桶錦鯉池場面非常壯觀，今年參賽錦鯉也超過1000尾，歡迎新竹鄉親可以趁周末前來活動會場賞魚，而養豬協會也在現場提供國產豬肉製品試吃，讓民眾有得看又有得吃。

中華愛鯉協會理事長洪金文說，活動目的是希望普及錦鯉飼養風氣，推廣健康的休閒活動；品評會比賽區分為以「紅白」、「三色」為首的15個品種、16個體長部別，參賽錦鯉有小從15公分國產小錦鯉，到超過90公分而且擁有日本純正血統的巨型鯉魚。

活動現場新竹縣養豬協會也舉辦「國產豬肉地產地消推廣暨台灣豬標章行銷推廣活動」，吸引眾多民眾來試吃，新竹縣養豬協會理事長陳進裕表示，期望透過各式豬肉料理品嚐、相關豬肉製品銷售及「台灣豬標章」的行銷推廣活動，以鼓勵民眾消費，並加深消費者對台灣豬標章之印象。

現場擺滿百桶鯉魚池，裡頭都是體長超過平均水準的大型錦鯉。記者巫鴻瑋／攝影
現場擺滿百桶鯉魚池，裡頭都是體長超過平均水準的大型錦鯉。記者巫鴻瑋／攝影
今年的冠軍鯉魚王是由楊裕豐所飼養的紅白錦鯉拿下，行家估冠軍鯉魚身價超過500萬元。記者巫鴻瑋／攝影
今年的冠軍鯉魚王是由楊裕豐所飼養的紅白錦鯉拿下，行家估冠軍鯉魚身價超過500萬元。記者巫鴻瑋／攝影
2020台灣國際錦鯉品評會今年吸引超過千尾錦鯉參賽，比賽共分為15個品種、16個體長部別分別審查。記者巫鴻瑋／攝影
2020台灣國際錦鯉品評會今年吸引超過千尾錦鯉參賽，比賽共分為15個品種、16個體長部別分別審查。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 日本 楊文科

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