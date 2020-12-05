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影／苗栗公館農會「農業跨年嘉年華」開場 福菜節打頭陣
苗栗縣公館鄉農會在二期作過後規畫「福菜、花田、堆稈棚」農業跨年嘉年華系列活動，今天率先在公館東西橋旁的農地推出福菜節，會場邀老師傅製作堆稈棚，還有稻草堆讓小朋友尋寶，吸引親子體驗擠福菜、玩稻草，農會還計畫月底以稻草製作的「跨年祈福耶誕樹」，同時打造公館鄉的「花田一路」。
公館鄉農會總幹事古雪雲指出， 公館是傳統客家聚落，居民逾九成是客家人，保存客家純樸風情，冬季裡作期間種福菜、醃蘿蔔是日常，客家俗諺形容一個人好相處會用「鹹菜型」，正如福菜可結合各式菜色，煮苦瓜可加一點福菜增添甘味，炆竹筍也可加福菜，不管放在什麼菜色，福菜獨特的味道都不會消失，這正是福菜特殊的地方，也是客家飲食文化的重要材料。
福菜節會場曬福菜的香氣四溢，還有農特產展售，農會還請來老輩鄉親指點製作「堆稈棚」，讓當地消失近20年的農村景觀再現，縣長徐耀昌、鄉長曾美露等人上午也到場向鄉親問好。
古雪雲說，以前農業社會稻穀收割後的禾稈（稻稈、稻草的客語）用途廣，可作為牛隻糧草、家庭柴火、屋頂建材或作物覆蓋物，非常實用，為方便保存與使用，農家會將禾稈捆紮，堆疊成稈棚，早期農村社會，稈棚大小還成為判讀農家經濟狀況的指標。
公館農會表示，農業跨年嘉年華系列從11月上旬稻作收割後就啟動，農會在新東大橋與客屬大橋間的15公頃農田撒下向日葵、大波斯菊、黃波斯菊種子，同時種了3分地蘿蔔、1分地芥菜，希望打造屬於公館的「花田一路」，除今天的福菜節，12月底還規畫以稻草製作「跨年祈福耶誕樹」，明年元月下旬花田盛開時還有「花田一路」賞花及拔蘿蔔、滷鹹菜等體驗活動及農夫市集、年貨大街等。
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