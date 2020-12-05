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桃園社宅3年編45億元 鄭文燦：重視居住正義

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市社會住宅附有冷氣、家具，租金不超過1萬6千元。圖／桃園市政府提供
桃園市社會住宅附有冷氣、家具，租金不超過1萬6千元。圖／桃園市政府提供

台北市明倫社宅3房租金4萬元，甚至沒附冷氣惹議，由於桃園市社宅標配附冷氣、家具，3房租金最貴1萬6000元，台北市長柯文哲今天被媒體問到此事，反問「桃園冷氣用租的，請問預算編幾年？」桃園市長鄭文燦透過臉書發文，表示一上任就成立住宅處與住宅基金，3年挹注45億元市府預算，冷氣、家具以租代買，代表重視居住正義。

桃園市政府規畫自建12處社宅，陸續動工，桃園區中路2號、八德1號2處已開放入住，為讓住戶「一卡皮箱入住」，1到3房型都附有衣櫃、床架、床頭櫃、空調、熱水器、鞋櫃與流理台等，1房型另設沙發、茶几與餐桌椅與電陶爐；2、3房型則多了瓦斯爐與抽油煙機，今年10月還與大金空調、遠東鐵櫃鋼鐵簽約，推動冷氣、家具以租代買。

鄭文燦今下午在臉書發文，表示蔡英文總統上任後，啟動全國性的社宅計畫，並蔡宣示以國有土地、行庫融資、利息補貼等做法，擴大各縣市社宅戶數，桃園市也確定1萬2千戶的社宅目標，自己2015年上任也成立住宅基金，選擇重劃區抵費地興建社宅。

「社宅應該成為樂活好宅！」鄭也說，社宅要融入公托、日照、青創中心、市民活動中心、庇護工場、微型運動中心等設施，讓社宅與社區共享。另桃園市的社宅3成提供給弱勢家庭，7成給合乎資格的年輕人抽籤，房型從1房到3房，租金從6000元到1萬6000元不等，低於市價，減少負擔。目前已經進住社宅的住戶，都認同社宅的價值。

鄭文燦也提到，桃園市的社宅，除了智慧綠建築的設計，也提供家具及家電，早期的社宅購置買斷，考量後續維修負擔，市府住宅處以創新的租賃方式，公開招標租賃廠商，這一批社宅，大金冷氣進場投標，成為社宅品質的象徵之一。大金冷氣提供空調設備規畫、租賃、保養維修等一條龍服務，保證72小時內完修。

社宅 鄭文燦

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