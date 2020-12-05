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竹市97歲環保志工曾張梅7年全勤 今獲績優環保志工表揚

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市朝山里97歲曾張梅加入環保志工隊7年全勤，清晨掃街、宣揚環保，今天獲市府表揚。圖／市府提供
新竹市朝山里97歲曾張梅加入環保志工隊7年全勤，清晨掃街、宣揚環保，今天獲市府表揚。圖／市府提供

新竹市府政府今天表揚環保績優單位、個人，共191單位、78人受獎，其中，虎山里水環境巡守隊員林崑煌使用試紙及智慧水質感測器，守護客雅溪水質環境長達17年；朝山里環保志工隊97歲曾張梅加入志工隊7年全勤，清晨掃街、宣揚環保，讓她身體更健康快樂。

副市長沈慧虹頒獎並感謝這些環保英雄無私的付出，用不同領域型態熱情守護環境，打造好上加好的生活品質。

虎山里水環境巡守隊員林崑煌獲得績優水環境巡守隊獎項，他巡守經驗長達17年，一看到水顏色異常立即採樣、試紙測試，若水的酸鹼值異常便立刻通報，搭配環保局的手持式智慧水質感測器，多次找出汙染源，日夜守護客雅溪的水質。

朝山里長王文福號召里民組成環保志工隊，為減少菸蒂，在里內菸蒂熱點設置收集桶，讓菸蒂不落地，他也榮獲環境衛生村里組特優獎的表揚。

97歲的曾張梅是朝山里環保志工隊最年長的隊員，7年前加入以來全勤，被尊稱為班長，她每天清晨5、6點掃街從不缺席，她笑說掃街讓她身體更健康，她還能出外活動和大家一起工作的感覺很快樂，也很有成就感。

環保局指出，世界先進公司認養千甲空品淨化區，攜手里民及市府合辦護樹、植樹、環境教育活動，獲得國家企業環保金級獎，還認養柯子湖溪旁櫻花公園，也榮獲國家環境教育獎企業組全國優等。

新竹高中地理科教師蘇俐珠帶學生認養動物園食物森林，得到國家環境教育獎個人組全國優等。

新竹高中地理科教師蘇俐珠（右一）帶學生認養動物園食物森林，得到國家環境教育獎個人組全國優等。圖／市府提供
新竹高中地理科教師蘇俐珠（右一）帶學生認養動物園食物森林，得到國家環境教育獎個人組全國優等。圖／市府提供
新竹市虎山里水環境巡守隊員林崑煌守護客雅溪水質環境長達17年，今天獲市府表揚。圖／市府提供
新竹市虎山里水環境巡守隊員林崑煌守護客雅溪水質環境長達17年，今天獲市府表揚。圖／市府提供

巡守 水質 認養 志工

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