最強87歲「毆尬桑」年發文35萬件 徒手能掂出信件重量

桃園地檢署志工陳淑子高齡87歲，在發文室服務近20年不喊累，每年經手發文量達35萬件，練就出徒手能精準秤出每封信重量絕技，她日籍華僑背景，還曾在地檢署開班免費教日文，更有著堅毅、溫暖的個性，不少同仁把她當媽媽一般喊「毆尬桑」，今年經推薦榮獲全國志工總會終身奉獻獎。

陳淑子說，兒時在日本橫濱長大，18歲來台唸書定居至今，但當時一個國字都看不懂，發奮開始唸中文並考上公務員，還曾擔任過前桃園縣長許新枝的秘書，後來因突遭逢喪子之痛，她天天以淚洗面，怕待在家深陷悲傷陰影，朋友勸她當志工有事可忙，還能和大家說說笑笑。

她回憶，剛來地檢署見滿山滿谷的公文，根本「一個字都看不懂」，自己用上進心克服，在發文室一待就是19年，專責寄送給當事人、律師的起訴、不起訴書，還有大量急件、函文等，一年發文量高達35萬件，現在隨手一掂量就能精確秤出信件重量並迅速分類，超高效率讓正職人員也敬佩。

此外，陳日籍背景，之前還曾在桃檢免費開班教日文，不少司法官、書記官都是她學生，因為熱愛這分工作，幾乎把桃檢當成第二個家；也有同仁說，陳淑子每天早上8點報到，下午5點才回家，周一至周五幾乎不請假，雖然全天志工日領800元車馬費，但她獻出的效率可比擬月薪8萬元人員。

桃檢文書科長陳芳平說，陳淑子條理分明、做事細膩，雖然工作辛苦但總能用溫柔把大家留下，這次經檢察長王俊力推薦，榮獲全國志工總會終身奉獻獎，12月26日將到台中市政府領獎。

陳芳平也說，陳雖年近9旬早當曾祖母，但活動力、精神不輸人，堅毅、溫柔的性格總能感染大家，老同事們都把她當媽媽一樣稱「毆尬桑」，陳淑子也表示只有還有能力，就要一直服務下去。