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北市明倫社宅引發討論 侯友宜：社宅配備會盡量滿足

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今天表示，社宅是要蓋在交通便利處，且要具有多元性、品質、安全結構才是最大目的，社宅內的配備會盡量提供給民眾，在經濟上可以更加節省。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左二）今天表示，社宅是要蓋在交通便利處，且要具有多元性、品質、安全結構才是最大目的，社宅內的配備會盡量提供給民眾，在經濟上可以更加節省。記者江婉儀／攝影

台北市明倫社宅日前開放招租，但3房型租金高達4萬500元，除了被北市議員陳怡君爆料沒冷氣外，更拿出來跟桃園社宅的價格、配備比較，新北市長侯友宜今天表示，社宅是要蓋在交通便利處，且要具有多元性、品質、安全結構才是最大目的，社宅內的配備會盡量提供給民眾，在經濟上可以更加節省。

明倫社宅公布租金價格後，引起熱烈討論，桃園市議員王浩宇昨天更在臉書放上桃園社宅的價格、房型照片酸柯文哲，「報告阿伯，這是桃園的社會住宅。有冷氣、家具、免治馬桶，年輕家庭只要一個皮箱即可入住」。

侯友宜表示，新北有很多社宅，他看過很多棟，印象中有的是中央空調、有的是單獨拉管線出來，興建過程中都會把管線弄好，配備設置上細節要去了解，也會依照個案需求最不同處理。

侯友宜說，社宅要蓋在交通便利的地方，讓有就學、就業需求的人方便，且社宅的量、品質要蓋好，安全才是最重要，且採多元性的設計，包含公托、托老空間等，都能一併照顧到社區環境，才是最重要方向。

社宅 侯友宜

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