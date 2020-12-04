桃園前瞻補助14座停車場 文昌公園地下停車場14日啟用

桃園市區停車位一位難求，市府交通局獲前瞻補助18.9億元打造停車場，14案皆已動工，陸續完工可提供4223格汽車位、1971格機車位，中壢文化公園地下停車場為首座完工的前瞻補助停車場，上月17日啟用，桃園區文昌公園地下停車場將接力本月14日落成，場內有317格汽車位與250格機車位，汽車收費每小時40元、機車每次30元。

14座獲前瞻補助停車場多座落商業或交通重點區域，包含桃園區6座，中壢、平鎮、八德區各2座，楊梅、龜山區各1座；中壢文化公園地下停車場率先完工啟用，附近新建公寓大樓密集，且周邊道路狹窄多為兩線道，停車場完工後大幅解決地方停車需求。

桃園區文昌公園地下停車場鄰近火車站、百貨鬧區，前年9月動工後，終於在近月完工，市府敲定14日下午落成啟用，文昌公園地下停車場設有大面積通風井、植生牆，增加採光綠意，並採用車牌辨識、智慧尋車與空格導引系統，讓停車更為智慧便捷。

由於該處位於市區精華地帶，文昌公園地下停車場汽車收費每小時40元，機車每次收費30元，另有8格重機停車格，收費比照汽車，雖收費比其他公有停車場來得高，但已比其他站前民營停車場動輒每小時50、60元便宜。該停車場收費1天上限為180元。

市府交通局指出，14座由前瞻補助興建的公共運輸智慧停車場，已有2座在今年啟用，平鎮新富市場停車場、八德北景雲運動中心停車場也邁入完工階段，預計明年第一季啟用，其餘如龜山區停18、桃園市立圖書館總館、北區青少年活動中心、楊梅區公所行政大樓、武陵高中專科教室大樓、桃園區廈門街與大有地區停車場、龍潭區停2預計明、後年陸續完工。

至於今年曾發生崩塌意外的平鎮文化公園地下停車場工程經過結構外審作業，將復工重建，預計明年年底完工、後年啟用，中壢國小停車場則因與校舍改建工程一起辦理，要等到2024年才會完工。