快訊

SOGO案羈押立委第一人 陳超明500萬交保

中職／本季FA轉隊第一人 賴鴻誠加入桃猿隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣百大小鎮遴選 竹南獲3.0版認證

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興(右)出席受證。圖／苗栗縣政府提供
交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興(右)出席受證。圖／苗栗縣政府提供

交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興出席受證，苗栗縣先前已有苑裡、公館、大湖、三義、南庄、頭屋入選百大小鎮，加上今天授證的竹南，全縣共有7鄉鎮入選台灣百大小鎮。

縣府文化觀光局指出，觀光局持續推動台灣觀光永續計畫，盼延續小鎮在地特色推廣台灣魅力，配合2021自行車旅遊年、迎接戶外遊憩趨勢，這次小鎮3.0遴選由交通部觀光局秘密客現勘、委員評選，竹南鎮擁有山城、海濱、都市及綠光海風自行車道等多面向條件，還有消費、經濟、文化、建設等多項優質條件，成功躋身台灣百大小鎮。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣推動海岸線旅遊不遺餘力，未來將持續推動海線觀光能量，並積極爭取更多中央資源挹注。

文觀局長林彥甫表示，竹南鎮有豐富旅遊資源，轄內有竹南運動公園、苗北藝文中心、龍鳳漁港、綠光海風自行車道，同時也有Ubike網絡，不論自行開車或低碳訴求的輕旅行，都是很好的選擇，歡迎民眾至文觀局網站或追蹤「苗栗玩透透」facebook專頁、「miaoli_meow」instagram專頁，掌握第一手活動訊息。

交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興(右)出席受證。圖／苗栗縣政府提供
交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興(右)出席受證。圖／苗栗縣政府提供
交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興(右二)出席受證。圖／苗栗縣政府提供
交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興(右二)出席受證。圖／苗栗縣政府提供
交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興出席受證。圖／苗栗縣政府提供
交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興出席受證。圖／苗栗縣政府提供

觀光局 苗栗縣 自行車

延伸閱讀

台東關山百萬元裝置藝術 劉櫂豪指3個打卡應加強行銷

竹南垃圾掩埋場又起火 消防隊員嘆：又要打到半夜了

台61線竹南至後龍施工 11月30日起封閉主線車道2天

挖馬路顧人怨 苗栗縣第一條共同管溝在頭份中央路

相關新聞

影／台灣首場政府主辦賽車論壇 主打推動安全駕駛

國際汽車聯盟FIA在台代表「中華車會」與麗寶賽車場受台中市政府委托，今天舉行全台首場由政府主辦的賽車論壇，匯聚各界意見，...

台灣百大小鎮遴選 竹南獲3.0版認證

交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興出席受證，苗栗縣先前已有苑裡、公館、大...

施比受更有福 興國義消愛心不落人後

桃園市消防局第二大隊興國義消分隊，從2014年起默默捐款、行善，多次參與淨灘活動，12月2日特地選在小朋友課後輔導時間，...

桃園市政6周年特展開跑 玩AR闖關送限定桌曆

桃園市升格至今即將屆滿6年，人口突破226萬人，桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」...

想要1床溫暖的被 竹市心願卡活動邀大家為弱勢孩子圓夢

「我想要一床溫暖的被！」新竹市政府歲末舉辦心願卡圓夢活動，讓450名弱勢孩子寫下心願，邀市民認領為孩子實現願望，市府社會...

桃園市機車停車格收費擴大 不推月票停到飽

為避免機車停放久占停車格，桃園市交通局今年4月起推動機車格收費路段，12月又一口氣增加4路段、61格位，1小時收費10元...

新竹縣青年諮詢委員會徵選起跑 號召青年參與公共政策

新竹縣政府為強化青年公共參與及促進青年溝通機制，達成培育青年人才多元展能、提供青年參與縣政規畫管道、增進青年福祉與社會發...

桃竹苗明年1期是否停灌 最遲23日決定

桃園市政府今天早上舉行第8次抗旱會議，雖連日天氣陰冷下雨，石門水庫蓄水率稍回升至53.69%，但水情依舊嚴峻，桃竹苗地區...

2021燈會主視覺概念月曆農民曆 今起捐發票免費兌換

新竹市府結合2021燈會主視覺概念，加上新竹幸福建設照片，推出明年的月曆及農民曆，今天起開放民眾捐發票免費兌換月曆及農民...

竹縣打造特色公園 辦論壇交流

新竹縣府推動3年內打造22座特色公園計畫，已經舉辦6場兒童參與式工作坊，親子反應熱烈，紛紛提出設置體能設施、共融式遊具等...

竹市首例 總算預未如期通過

新竹市府明年度總預算案市議會本月1日會期最後1天仍未能完成審議，成為竹市首例，市長林智堅昨天指出，總預算包括社福、警政、...

大溪建成商行 牌樓屋頂修復竣工

桃園市長鄭文燦昨天參加大溪區歷史建築建成商行修復工程完工典禮並訪視中山老街騎牌樓示範工程，他說，市府推動再造歷史現場計畫...

熱門新聞

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

前槍擊要犯詹龍欄感念病故父親 號召親友捐500萬嘉惠弱勢

台中雙十公車綁卡 中捷公司6捷運站延長服務時間

桃園拉拉山1000年紅檜巨木倒伏 步道也中斷

飲料特招財神爺？基隆今年開3張千萬統一發票都買飲料

極端氣候乾旱 金門引進「水寶盆」樹苗存活率達7成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。