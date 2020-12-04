台灣百大小鎮遴選 竹南獲3.0版認證

交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，苗栗縣今年由竹南鎮入選，授證儀式上午由竹南鎮長方進興出席受證，苗栗縣先前已有苑裡、公館、大湖、三義、南庄、頭屋入選百大小鎮，加上今天授證的竹南，全縣共有7鄉鎮入選台灣百大小鎮。

縣府文化觀光局指出，觀光局持續推動台灣觀光永續計畫，盼延續小鎮在地特色推廣台灣魅力，配合2021自行車旅遊年、迎接戶外遊憩趨勢，這次小鎮3.0遴選由交通部觀光局秘密客現勘、委員評選，竹南鎮擁有山城、海濱、都市及綠光海風自行車道等多面向條件，還有消費、經濟、文化、建設等多項優質條件，成功躋身台灣百大小鎮。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣推動海岸線旅遊不遺餘力，未來將持續推動海線觀光能量，並積極爭取更多中央資源挹注。