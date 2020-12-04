聽新聞
test
0:00 / 0:00
施比受更有福 興國義消愛心不落人後
桃園市消防局第二大隊興國義消分隊，從2014年起默默捐款、行善，多次參與淨灘活動，12月2日特地選在小朋友課後輔導時間，由分隊長陳國明的帶領下到轄區黃烈火基金會，致贈民生物資及愛心善款。
黃烈火基金會是一個照顧弱勢兒童的團體，從過去前往偏鄉為孩童說故事的夢想列車；到現在提供弱勢兒童定期課後陪讀，為國小學童打造「放學後的家」。
興國義消分隊長陳國明表示，寒冬將至，同仁主動提及募集善款幫助弱勢度過寒冬，捐款都是由義消同仁憑自身的力量出錢、出力，只因一份服務在地的心，正符合他們加入義消的初衷；同時也順勢推廣防災、防震應變觀念，宣導各項防災利器如住警器、滅火器、防焰物品、避難器具等，強化防火及消防設備的知識，讓每位小朋友在學習環境中更有保障。
對於捐款陳國明還有幾個堅持，他表示，一、堅持要找到真正需要幫助的對象，除了有愛心，更要把愛心用在對的地方；二、將善心帶動善的循環，將募集所得，為需要弱勢們帶來更有價值的援助。就像是電影「把愛傳出去」的情節一樣，讓愛心擴大延伸，藉此拋磚引玉，號召社會各界一起來關懷身旁的弱勢族群，讓每個人都能感受到社會的溫情，過一個暖冬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言