快訊

鐵騎、高教機到潛艦：台灣下一代自製武器大夢

詭異！男子死後被製成標本 一路兜風還參加自己喪禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園市政6周年特展開跑 玩AR闖關送限定桌曆

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，融入互動設計。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，融入互動設計。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市升格至今即將屆滿6年，人口突破226萬人，桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，規畫6大主題展區，以圖文介紹各項基礎建設、產業發展、社會福利、教育文化、環保衛生等重大市政推動現況，並融入APP互動設計，逛展者有機會拿到限量便利貼、桌曆，21日起在市府1樓也有展覽。

桃園市政六周年特展包含我們這一家、城市遊樂園、罩你一輩子、魚鳥回來了、不只是蓋的、進擊天際線等6大主題，並分別以桃紅、橘、紫、藍、綠、黃色作為主題代表色，為重要的市政項目畫線標註，也象徵桃園文化的多元、包容與融合。

「我們這一家」展區介紹閩南、客家、眷村與新住民、移工等族群文化，傳達出不同族群來到桃園都是一家人；「城市遊樂園」展現桃園的智慧活力與觀光能量，在桃園怎麼玩怎樣都好玩；「罩你一輩子」從出生成長、結婚生子到銀髮樂活，每個人生階段都提供完善的社會福利。

「魚鳥回來了」守護海洋資源、水岸環境與空氣品質，讓魚鳥重回我們的視野；「不只是蓋的」強調城市轉型不單是硬體建設，隱藏的軟實力也注入新活水；「進擊天際線」的美化市容計畫與智慧科技應用，在一覽無遺的天空同時運作。

為讓逛展者有更豐富的互動體驗，特展融入實體互動裝置，還特別推出「翻轉桃園」APP，民眾用手機或平板掃描展區圖片，即可享受到AR擴增實境體驗，更能了解市政建設改變，展區入口還有一處3D立體概念設置的拍照打卡牆，也是特展亮點之一。

市府新聞處指出，公民會館位於市區，桃園市政六周年特展互動設計多元，訴求吸引過路客與年輕人目光，21日起至25日在市政大樓一樓川堂與府前廣場的延伸展區，將會以圖文介紹為主，也會有AR彩蛋，讓往來的洽公民眾一目瞭然，感受桃園蛻變。

桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，規畫6大主題展區。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，規畫6大主題展區。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，規畫6大主題展區。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，規畫6大主題展區。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，逛展者有機會拿到限量便利貼、桌曆。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，逛展者有機會拿到限量便利貼、桌曆。圖／桃園市政府新聞處提供

遊樂園 結婚

延伸閱讀

台鐵東幹線斷宜花交通大亂 8旬婦不懂轉乘車站乾著急

鄭文燦下午訪高雄有政治味 陳其邁：不要做太多聯想

北北基大雨！ 吳德榮：桃園以北濕冷 明天起氣溫緩升

威力盃／最愛王建民、王柏融 桃園范博超有疑問想請教

相關新聞

施比受更有福 興國義消愛心不落人後

桃園市消防局第二大隊興國義消分隊，從2014年起默默捐款、行善，多次參與淨灘活動，12月2日特地選在小朋友課後輔導時間，...

桃園市政6周年特展開跑 玩AR闖關送限定桌曆

桃園市升格至今即將屆滿6年，人口突破226萬人，桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」...

想要1床溫暖的被 竹市心願卡活動邀大家為弱勢孩子圓夢

「我想要一床溫暖的被！」新竹市政府歲末舉辦心願卡圓夢活動，讓450名弱勢孩子寫下心願，邀市民認領為孩子實現願望，市府社會...

桃園市機車停車格收費擴大 不推月票停到飽

為避免機車停放久占停車格，桃園市交通局今年4月起推動機車格收費路段，12月又一口氣增加4路段、61格位，1小時收費10元...

新竹縣青年諮詢委員會徵選起跑 號召青年參與公共政策

新竹縣政府為強化青年公共參與及促進青年溝通機制，達成培育青年人才多元展能、提供青年參與縣政規畫管道、增進青年福祉與社會發...

桃竹苗明年1期是否停灌 最遲23日決定

桃園市政府今天早上舉行第8次抗旱會議，雖連日天氣陰冷下雨，石門水庫蓄水率稍回升至53.69%，但水情依舊嚴峻，桃竹苗地區...

2021燈會主視覺概念月曆農民曆 今起捐發票免費兌換

新竹市府結合2021燈會主視覺概念，加上新竹幸福建設照片，推出明年的月曆及農民曆，今天起開放民眾捐發票免費兌換月曆及農民...

竹縣打造特色公園 辦論壇交流

新竹縣府推動3年內打造22座特色公園計畫，已經舉辦6場兒童參與式工作坊，親子反應熱烈，紛紛提出設置體能設施、共融式遊具等...

竹市首例 總算預未如期通過

新竹市府明年度總預算案市議會本月1日會期最後1天仍未能完成審議，成為竹市首例，市長林智堅昨天指出，總預算包括社福、警政、...

大溪建成商行 牌樓屋頂修復竣工

桃園市長鄭文燦昨天參加大溪區歷史建築建成商行修復工程完工典禮並訪視中山老街騎牌樓示範工程，他說，市府推動再造歷史現場計畫...

桃園拉拉山1000年紅檜巨木倒伏 步道也中斷

農委會林務局今天下午表示，新竹林區管理處所轄桃園市復興區拉拉山巨木園區，1棵紅檜巨木（編號23）疑因連日山區下雨土石鬆動...

大溪「建成商行」修復峻工 接力修騎牌樓重現老街歷史

桃園市大溪老街「建成商行」修復工程今天峻工，市府同時舉辦老街騎牌樓及燈光修繕工程開工，宣示願景儀式。

熱門新聞

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

前槍擊要犯詹龍欄感念病故父親 號召親友捐500萬嘉惠弱勢

台中雙十公車綁卡 中捷公司6捷運站延長服務時間

桃園拉拉山1000年紅檜巨木倒伏 步道也中斷

極端氣候乾旱 金門引進「水寶盆」樹苗存活率達7成

飲料特招財神爺？基隆今年開3張千萬統一發票都買飲料

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。