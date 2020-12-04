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桃園市政6周年特展開跑 玩AR闖關送限定桌曆
桃園市升格至今即將屆滿6年，人口突破226萬人，桃園市政府新聞處今天起到27日在桃園區公民會館舉行「桃園市政六周年特展」，規畫6大主題展區，以圖文介紹各項基礎建設、產業發展、社會福利、教育文化、環保衛生等重大市政推動現況，並融入APP互動設計，逛展者有機會拿到限量便利貼、桌曆，21日起在市府1樓也有展覽。
桃園市政六周年特展包含我們這一家、城市遊樂園、罩你一輩子、魚鳥回來了、不只是蓋的、進擊天際線等6大主題，並分別以桃紅、橘、紫、藍、綠、黃色作為主題代表色，為重要的市政項目畫線標註，也象徵桃園文化的多元、包容與融合。
「我們這一家」展區介紹閩南、客家、眷村與新住民、移工等族群文化，傳達出不同族群來到桃園都是一家人；「城市遊樂園」展現桃園的智慧活力與觀光能量，在桃園怎麼玩怎樣都好玩；「罩你一輩子」從出生成長、結婚生子到銀髮樂活，每個人生階段都提供完善的社會福利。
「魚鳥回來了」守護海洋資源、水岸環境與空氣品質，讓魚鳥重回我們的視野；「不只是蓋的」強調城市轉型不單是硬體建設，隱藏的軟實力也注入新活水；「進擊天際線」的美化市容計畫與智慧科技應用，在一覽無遺的天空同時運作。
為讓逛展者有更豐富的互動體驗，特展融入實體互動裝置，還特別推出「翻轉桃園」APP，民眾用手機或平板掃描展區圖片，即可享受到AR擴增實境體驗，更能了解市政建設改變，展區入口還有一處3D立體概念設置的拍照打卡牆，也是特展亮點之一。
市府新聞處指出，公民會館位於市區，桃園市政六周年特展互動設計多元，訴求吸引過路客與年輕人目光，21日起至25日在市政大樓一樓川堂與府前廣場的延伸展區，將會以圖文介紹為主，也會有AR彩蛋，讓往來的洽公民眾一目瞭然，感受桃園蛻變。
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