想要1床溫暖的被 竹市心願卡活動邀大家為弱勢孩子圓夢

「我想要一床溫暖的被！」新竹市政府歲末舉辦心願卡圓夢活動，讓450名弱勢孩子寫下心願，邀市民認領為孩子實現願望，市府社會處指出，共有10家百貨公司及賣場協助張貼心願卡，歡迎大家共襄盛舉，踴躍認領，在歲末寒冬傳遞溫暖。

社會處指出，心願卡活動邁入第6年，已為1519名弱勢家庭的孩子實現願望，社工透過訪視將心願卡送至孩子手中，協助填寫心願，再由社會處媒合賣場及百貨公司張貼，今年心願卡認領活動到12月20日截止，心願禮物將由社工一一送到孩子手中，期盼大家一起協助達成孩子們的心願。

社會處長李季縈說，感謝SOGO新竹Big City館、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子親子館、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅親子生活館及晶品城購物廣場共同參與，雖受疫情影響，但企業的回響及參與力強大，也因商家參與認領活動，讓更多孩子可以圓心願。

5歲的小華和8歲的姐姐由當清潔工的媽媽獨力扶養，小華告訴社工「媽媽上班很辛苦，我想要溫暖的被子」，社工發現小華和媽媽蓋的棉被與被套都破了，棉花跑出來蓋不暖和，小華希望辛苦的媽媽回家後可有溫暖的被子可以睡覺。