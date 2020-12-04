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桃園市機車停車格收費擴大 不推月票停到飽

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市交通局今年4月起陸續推動機車格收費路段，對有臨時停車需求的機車族來說，方便許多。記者張裕珍／攝影
桃園市交通局今年4月起陸續推動機車格收費路段，對有臨時停車需求的機車族來說，方便許多。記者張裕珍／攝影

為避免機車停放久占停車格，桃園市交通局今年4月起推動機車格收費路段，12月又一口氣增加4路段、61格位，1小時收費10元。交通局指出，目前收費機車格雖才占全市總機車格2％，但推動成效不錯，提高機車格周轉率，也有不少里長主動建議想要畫設，但為避免引來「搶錢」疑慮，交通局會逐步評估擴大。

全桃園市機車停車格有4萬709格，原本皆為免費停車，僅在桃園後火車站實施機車計次收費，由於鬧區不少停車格周轉率低落，「機車一停就是好幾天」，交通局從4月起逐步推動設置收費機車格，迄今納入44處路段，計時收費469格、計次收費595格。

計次收費機車格設置以火車站、高鐵站為主，方便通勤族使用，計時收費機車格則是以政府部門、郵局、親子館、商圈或是香火鼎盛廟宇周邊推動較多，市府交通局依停車收費數據分析，市府周邊的計時機車格收費後，每天周轉3次以上，方便洽公臨停。

機車格收費12月起又新增4個同德五街、復興路、大有路與三民路上61格，每小時收費10元，前30分鐘停車免費，採半小時計價；李姓騎士說，以往在市區停車，總要繞很幾圈找位子，開始收費後，空格多了不少，若只是想臨停買個東西，停車容易多了。

市府交通局停車管理工程科長魏光譽說，收費機車格會逐步評估推動，不貿然設置，避免引來搶錢疑慮，且收費機車格不會密集設置，久停者停遠點也能找到免費車格。

至於台北推動機車停車月票「停到飽」400元，桃市交通局認為，機車停車格收費目的就是希望提高周轉率，讓有臨時停車需求者都有位子停，賣月票則有鼓勵民眾多騎機車少用大眾運輸的顧忌，桃園暫無此規畫，不過，部分汽車停車格收費路段因使用率不高，但為迎合當地居民、上班族停車需求，有販售每月1200到1500元不等月票。

火車站 高鐵 親子

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