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新竹縣青年諮詢委員會徵選起跑 號召青年參與公共政策

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣將成立青年諮詢委員會，公開招募各界代表，以徵選形式號召青年參與公共政策。圖／縣府提供
新竹縣將成立青年諮詢委員會，公開招募各界代表，以徵選形式號召青年參與公共政策。圖／縣府提供

新竹縣政府為強化青年公共參與及促進青年溝通機制，達成培育青年人才多元展能、提供青年參與縣政規畫管道、增進青年福祉與社會發展等目標，特設「新竹縣政府青年諮詢委員會」，從1日公告開始徵選代表，預計明年1月中旬成軍開始運作。

縣長楊文科說，新竹縣是全台第2年輕的都市，平均年齡僅39歲，設青年諮詢委員會是以用人唯才的原則下，期盼青年表達公共政策關注與分析，讓青年政策更加優化，一同打造友善青年環境，因此希望透過民眾「自薦」，招募誠心為社會服務、能對相關議題作出貢獻的青年人，除參與動機及個人基本資料，還需提供自我推薦影片。

青年事務中心表示，本會接受各方人士推薦，徵選18歲至40歲的學生或社會青年代表14至16位，其中高中職及大專院校學生代表至少各2人，學生代表合計4人，以及至少包括新竹縣客家身分代表2名、原住民身分代表2名，讓各方面及專長人員討論共識，再請各局處將建言反映在政策上。

有意參與遴選者，可至新竹縣府官網詳閱「110年第1屆新竹縣青年諮詢委員會遴選活動」，申請者則可針對青年事務政策、公共參與、輔導青年成家育兒、推動青年多元培力、協助青年就業創業、促進青年身心健康、吸引青年返鄉發展、拓展青年國際交流、提供青年建言平台等，提出適切建議。

新竹縣將成立青年諮詢委員會，公開招募各界代表，以徵選形式號召青年參與公共政策。圖／縣府提供
新竹縣將成立青年諮詢委員會，公開招募各界代表，以徵選形式號召青年參與公共政策。圖／縣府提供

青年 新竹 原住民

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