下肢周邊血管阻塞嚴重恐截肢 非侵入儀器助診斷

根據統計，55歲以上成人有20%具潛藏下肢周邊血管疾病問題，若未早期治療恐併發嚴重感染甚至須截肢，苗栗縣大千醫院今天表示，現已有非侵入性檢查儀器，有助高風險族群早期診斷。

大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞表示，近期收治多名下肢周邊血管疾病患者，部分病患來到診間時，腳趾已出現有潰瘍傷口甚至壞死發黑現象，恐須面臨截肢。

楊智鈞指出，根據統計，55歲以上成人裡20%有潛藏的下肢周邊血管疾病問題，尤其是糖尿病及洗腎病人，每3至5人就有1人合併下肢周邊血管狹窄或阻塞問題，除了嚴重時會併發感染、截肢之外，發生心肌梗塞或腦中風的風險也比一般人高出6倍。

醫師表示，下肢周邊血管疾病包含慢性動脈阻塞性疾病與慢性靜脈阻塞性疾病兩種。動脈阻塞會造成下肢血流不足，導致下肢缺血；靜脈阻塞則是血液回流不順，造成腿部腫脹，這兩種疾病的臨床症狀、治療方式及好發族群都不同，需由醫師專業診療。

楊智鈞說，過去診斷下肢周邊血管疾病必須進行侵入性的血管攝影，檢查需要血管穿刺及打顯影劑；現有非侵入性下肢周邊血管檢查儀器，患者不需禁食或其他特殊準備，只要躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感，只要經醫師臨床評估有疑似下肢周邊血管疾病，可先透過儀器檢查確認，再視病況植入支架或手術處理，減少初期診斷不適。

楊智鈞表示，中年以上患有心血管疾病、糖尿病、腎臟病民眾是下肢周邊血管疾病的高風險族群，卻往往因對此疾病不了解而輕忽，等到嚴重感染、組織發黑壞死才到醫院求診恐為時已晚，提醒高風險族群應盡早接受檢查，進一步治療。