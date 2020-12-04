商業類學生技藝競賽 永平工商餐服選手奪全國冠軍

今年度全國高級中等學校商業類學生技藝競賽於12月1至3日舉行，來自全國190所學校、829位選手同台競技。永平工商餐飲管理科選手曾思穎參加餐飲服務職種，從82位頂尖選手中脫穎而出，榮獲全國第一名、金手獎的好成績，也為自己奪得未來進入國立科大的門票。

餐服職種學習內容繁多，諸如口布摺疊、水果切割、餐桌擺設及餐飲服務流程等，曾思穎抱持對餐飲服務的極大熱忱，從一年級開始利用課餘及假日時間認真練習，並在師長陪幫助下克服容易在比賽中緊張的心理障礙。今年9月才剛拿下全國技能競賽餐飲服務職類第二名的成績，緊接在年底商業類的餐服比賽，以靈機反應在競賽中呈現自然且優質的服務，獲得評審青睞，再次獲獎。