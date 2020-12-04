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商業類學生技藝競賽 永平工商餐服選手奪全國冠軍

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
永平工商餐飲管理科選手曾思穎，於商業類學生技藝競賽餐飲服務職種，榮獲全國第一名、金手獎。圖／永平工商提供
永平工商餐飲管理科選手曾思穎，於商業類學生技藝競賽餐飲服務職種，榮獲全國第一名、金手獎。圖／永平工商提供

今年度全國高級中等學校商業類學生技藝競賽於12月1至3日舉行，來自全國190所學校、829位選手同台競技。永平工商餐飲管理科選手曾思穎參加餐飲服務職種，從82位頂尖選手中脫穎而出，榮獲全國第一名、金手獎的好成績，也為自己奪得未來進入國立科大的門票。

餐服職種學習內容繁多，諸如口布摺疊、水果切割、餐桌擺設及餐飲服務流程等，曾思穎抱持對餐飲服務的極大熱忱，從一年級開始利用課餘及假日時間認真練習，並在師長陪幫助下克服容易在比賽中緊張的心理障礙。今年9月才剛拿下全國技能競賽餐飲服務職類第二名的成績，緊接在年底商業類的餐服比賽，以靈機反應在競賽中呈現自然且優質的服務，獲得評審青睞，再次獲獎。

校長胡劍峯表示，能拿下這獎項絕不是偶然，學校除了平時徹底落實培養學生紮實的技能外，也在選手培訓上給予相當多的資源，老師們的辛苦陪伴，訓練選手的努力以及臨場反應，才能使孩子們在眾多競爭者中脫穎而出，獲取佳績。

永平工商餐飲管理科選手曾思穎，於商業類學生技藝競賽餐飲服務職種，榮獲全國第一名、金手獎。圖／永平工商提供
永平工商餐飲管理科選手曾思穎，於商業類學生技藝競賽餐飲服務職種，榮獲全國第一名、金手獎。圖／永平工商提供

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