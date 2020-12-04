2021燈會主視覺概念月曆農民曆 今起捐發票免費兌換

新竹市府結合2021燈會主視覺概念，加上新竹幸福建設照片，推出明年的月曆及農民曆，今天起開放民眾捐發票免費兌換月曆及農民曆，歡迎大家一起做公益。

市府指出，明年的農民曆與月曆封面都採用2021燈會主視覺，創造充滿設計感的內容，月曆部分每月呈現新竹建設照片，以全新視角拍出護城河、東門圓環、新竹州圖、市立田徑場、動物園、都城隍廟廣場、關埔國小等的嶄新風貌，讓市民感受新竹風城的改變。

月曆除了景點與建設介紹，也提供稅務訊息，包括稅務網路申辦、優惠稅率申請、納稅人權利保護及各稅開徵期間等訊息，提醒民眾即時掌握申請時間，維護自身權益。

市府稅務局指出，今天上午9點至下午2點在稅務局戶外景觀庭園舉辦捐發票換月曆及農民曆租稅宣導活動，捐贈11、12月份5張雲端發票或10張紙本發票可兌換1份月曆；2張雲端發票或3張紙本發票可兌換1本農民曆，每張發票金額應在10元以上，發票將全數捐給社福機構。