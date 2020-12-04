快訊

台股開盤漲33點 越過萬四關卡

領導台灣全民抗疫 蔡英文總統入榜「彭博50人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021燈會主視覺概念月曆農民曆 今起捐發票免費兌換

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市府結合2021燈會主視覺概念，加上新竹幸福建設照片，推出明年的月曆及農民曆，捐發票免費兌換。圖／市府提供
新竹市府結合2021燈會主視覺概念，加上新竹幸福建設照片，推出明年的月曆及農民曆，捐發票免費兌換。圖／市府提供

新竹市府結合2021燈會主視覺概念，加上新竹幸福建設照片，推出明年的月曆農民曆，今天起開放民眾捐發票免費兌換月曆及農民曆，歡迎大家一起做公益。

市府指出，明年的農民曆與月曆封面都採用2021燈會主視覺，創造充滿設計感的內容，月曆部分每月呈現新竹建設照片，以全新視角拍出護城河、東門圓環、新竹州圖、市立田徑場、動物園、都城隍廟廣場、關埔國小等的嶄新風貌，讓市民感受新竹風城的改變。

月曆除了景點與建設介紹，也提供稅務訊息，包括稅務網路申辦、優惠稅率申請、納稅人權利保護及各稅開徵期間等訊息，提醒民眾即時掌握申請時間，維護自身權益。

市府稅務局指出，今天上午9點至下午2點在稅務局戶外景觀庭園舉辦捐發票換月曆及農民曆租稅宣導活動，捐贈11、12月份5張雲端發票或10張紙本發票可兌換1份月曆；2張雲端發票或3張紙本發票可兌換1本農民曆，每張發票金額應在10元以上，發票將全數捐給社福機構。

稅務局補充，民眾也可在其他上班日上午9點至下午4點到稅務局1樓2號櫃檯兌換月曆或農民曆，數量有限、換完為止，詳情可上稅務局網站查詢或電洽03-5225161轉210。

新竹市府結合2021燈會主視覺概念，加上新竹幸福建設照片，推出明年的月曆及農民曆，捐發票免費兌換。圖／市府提供
新竹市府結合2021燈會主視覺概念，加上新竹幸福建設照片，推出明年的月曆及農民曆，捐發票免費兌換。圖／市府提供

月曆 發票 農民

延伸閱讀

迎接耶誕倒數 信義區街頭出現放大版月曆

準備打卡！「放大千倍」Nespresso耶誕倒數月曆來了

衛星眼中的台灣長怎樣？中央大學2021年曆帶你看

竹縣稅捐局推卡通桌曆今起可兌換 鬼滅之刃超夯

相關新聞

2021燈會主視覺概念月曆農民曆 今起捐發票免費兌換

新竹市府結合2021燈會主視覺概念，加上新竹幸福建設照片，推出明年的月曆及農民曆，今天起開放民眾捐發票免費兌換月曆及農民...

竹縣打造特色公園 辦論壇交流

新竹縣府推動3年內打造22座特色公園計畫，已經舉辦6場兒童參與式工作坊，親子反應熱烈，紛紛提出設置體能設施、共融式遊具等...

竹市首例 總算預未如期通過

新竹市府明年度總預算案市議會本月1日會期最後1天仍未能完成審議，成為竹市首例，市長林智堅昨天指出，總預算包括社福、警政、...

大溪建成商行 牌樓屋頂修復竣工

桃園市長鄭文燦昨天參加大溪區歷史建築建成商行修復工程完工典禮並訪視中山老街騎牌樓示範工程，他說，市府推動再造歷史現場計畫...

桃園拉拉山1000年紅檜巨木倒伏 步道也中斷

農委會林務局今天下午表示，新竹林區管理處所轄桃園市復興區拉拉山巨木園區，1棵紅檜巨木（編號23）疑因連日山區下雨土石鬆動...

大溪「建成商行」修復峻工 接力修騎牌樓重現老街歷史

桃園市大溪老街「建成商行」修復工程今天峻工，市府同時舉辦老街騎牌樓及燈光修繕工程開工，宣示願景儀式。

拱天宮明年禮斗改為抽籤 15日起開放索取填寫表單

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮2021年禮斗將改採「抽籤」方式辦理，廟方今天宣布12月15日（農曆十一月初一）起開放索取表單，...

法定期限內未完成總預算審議 竹市府：盼議會盡速排審

新竹市議會未於法定期限內完成明(110)年度總預算案審議，造成市府總預算未通過，市長林智堅今說，總預算包括社福、警政、教...

桃園大溪老城區低碳寧靜轉運站 智慧配送增添觀光魅力

桃園市政府今天在大溪舉辦「E樣大溪不一樣」，低碳寧靜轉運站響應起跑，由市府聯合物流、低碳運具產業及大溪在地商圈業者，共同...

靈鷲山水陸法會9日桃園巨蛋啟建 首採線上直播

靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，配合秋冬防疫專案，入場者須戴口...

竹縣打造22座特色公園 將辦論壇讓民眾專家面對面交流

新竹縣政府投入2億元，規畫3年內打造22座特色公園，預計明年底可完成7座，近期已辦理6場兒童參與式工作坊，為廣羅更多民眾...

漁民、學生有新學習環境 新竹漁民教育推廣中心今啟用

為了給漁民有休息聚會場地，由新竹市府出地、新竹區漁會出資興建新竹漁港漁民教育推廣中心，於今天啟用，該建築占地約314坪，...

熱門新聞

蜥滿為患！搭高鐵看見綠鬣蜥 彰化縣要增加經費撲滅

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

台南捷運未來觸及南科、新營 系統評估明年中出爐

照顧故鄉老人 南六董事長斥資2500萬蓋共餐廚房今動工

塞車有解！高公局將增設國1林口A交流道南出、北入匝道

前槍擊要犯詹龍欄感念病故父親 號召親友捐500萬嘉惠弱勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。