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桃園美國學校米堤老闆接手 李麗裕展現政商教人脈

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園美國學校新任董事長交接典禮，桃園市長鄭文燦（中）率市府團隊多人觀禮與會，到場政商教界雲集，展現李麗裕人脈豐沛。記者曾增勳／攝影
桃園美國學校新任董事長交接典禮，桃園市長鄭文燦（中）率市府團隊多人觀禮與會，到場政商教界雲集，展現李麗裕人脈豐沛。記者曾增勳／攝影

桃園美國學校今天下午舉行新任董事長交接典禮，由米堤飯店總經理李麗裕接任第3屆董事長，李麗裕展現人脈豐沛，由考試院考選部長許舒翔監交，桃園市長鄭文燦及政、商、教育界雲集，鄭文燦表示，桃園美國學校採美式1到12年級全英開放式教學的外僑學校，李麗裕過去白手起家，做事認真，相信可把該校帶領發展很好。

桃園美國學校位於蘆竹區私立開南大學校園內，2012年創校至今8年，過去經營慘淡，前任董事長張建成4年前接手後，以外僑子女招生人數從61人至今達到119人，許舒翔監交下，張建成將印信交給新任董事長李麗裕接手，許舒翔及政商、教界40多人，鄭文燦率副市長高安邦及市府團隊多人到場觀禮。

李麗裕以自己是做公益的心來辦教育，他當面向鄭文燦請命，希望市政府協助該校爭取建校用地。李麗裕表示，改造企業是他拿手，從現在起改造該校，將做出特殊、真正接軌國際的美國學校，與雙語學校不同，學生以後去國外是要了解文化、生活習慣，雙語只是教人2種語言，該校要讓學生到國外可以生存、交際、往來，讓國際化可以做得很好。

鄭文燦表示，桃園美國學校為英語型外僑學校，獲美國AIT認可，現有119名學生，教育理念與美國加州教育體系一樣，鼓勵學生探索及自主學習，如今桃園推動航空城及亞洲矽谷計畫，很多外資外僑落腳桃園，外僑子女需要教育，市府支持桃園美國學校繼續發展擴大。

桃園美國學校新任董事長交接典禮政商教界雲集，考試院考選部長許舒翔（中）監交，卸任董事長張建成（右）印信交給新任董事長李麗裕（左）接手上任。記者曾增勳／攝影
桃園美國學校新任董事長交接典禮政商教界雲集，考試院考選部長許舒翔（中）監交，卸任董事長張建成（右）印信交給新任董事長李麗裕（左）接手上任。記者曾增勳／攝影

鄭文燦

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