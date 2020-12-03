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大溪「建成商行」修復峻工 接力修騎牌樓重現老街歷史

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪老街歷史建築「建成商行」修繕竣工，外觀恢復原有的氣派格局。記者鄭國樑／攝影
大溪老街歷史建築「建成商行」修繕竣工，外觀恢復原有的氣派格局。記者鄭國樑／攝影

桃園市大溪老街「建成商行」修復工程今天峻工，市府同時舉辦老街騎牌樓及燈光修繕工程開工，宣示願景儀式。

市長鄭文燦先後出席峻工、動工，表示「建成商行」位於大溪區中山路中山老街的，建於大正10年（1921），為大溪地區樟腦與媒礦鉅子簡阿牛建造，在大溪中山、和平老街屬於比較特殊的建築，尢其完整保存3間穹窿式屋頂，格局氣派，店號有外文，穹頂中央的「簡」字是家族姓氏。

建成商行2015年登錄歷史建築，因含多樣傳統與近代建築工法，經文化局規畫設計後，整體修復工程去年12月開工，主要針對牌樓屋頂木結構修復，牆體結構補強、裝飾泥塑復原等修復工作，以延續老建築生命及文化價值，總經費600萬元，獲文化部文化資產局補助360萬元，市府配合款240萬元。

文化局說明，大溪老城區是桃園市保存最完整的歷史街區，為維護大溪老城區珍貴歷史牌樓及保存文化記憶，文化局向文化部爭取再造歷史現場計畫，辦理和平路、中山路與中央路老街騎牌樓、老街整體燈光照明修繕工程，以騎樓現況更新天花板、整理管線、檢修屋瓦地坪磁磚、清洗牌樓立面，改善現有屋頂漏水造成天花板損壞問題。

另外，老街整體燈光照明修繕工程，藉由分析建物住商使用，進而了解三條街道各自的人潮活動特質，配合建築修復後天花板營造溫潤的文化氛圍，形塑出具有層次且豐富的夜間光。

老街騎牌樓、老街整體燈光照明修繕工程今年10月起分段施工，預計明年5月竣工，總經費1億7000萬元，獲文化部文化資產局補助1億200萬元，市府配合款6800萬元。

老街騎牌樓修繕工程以「大溪好生活」為概念，在進行過程中，透過大溪區公所、興和里長邱財榮、福仁里長黃春成、大溪文化協會、在地商家新南12文創實驗商行，和居民經過多次說明會與工作坊，建立一個公部門與在地居民的溝通平台，以更貼近老城區的生活樣態作為修繕方向，將各方意見彙整後，提供市政府作為老城區後續發展方針，重現大溪過去的歷史記憶及生活經驗。未來工程竣工後，渴望成為地方文教特色樞紐，搭配各街區的特色與願景，實踐結合現代化生活並保留過去的文化傳統，再現大溪的獨特魅力。

建成商行竣工、老街騎牌樓修繕開工，地方上像辦喜事一樣熱鬧慶祝。記者鄭國樑／攝影
建成商行竣工、老街騎牌樓修繕開工，地方上像辦喜事一樣熱鬧慶祝。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦與議員、大區長溪出席建成商行竣工活動，欣慰完整保存這棟歷史建築。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦與議員、大區長溪出席建成商行竣工活動，欣慰完整保存這棟歷史建築。記者鄭國樑／攝影

大溪老街 歷史建築 修復

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