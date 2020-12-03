拱天宮明年禮斗改為抽籤 15日起開放索取填寫表單

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮2021年禮斗將改採「抽籤」方式辦理，廟方今天宣布12月15日（農曆十一月初一）起開放索取表單，宮內人員將於12月29日（農曆十一月十五日）上午於大殿上香稟報天上聖母作主，上午8點在餐廳講台公開抽籤。

拱天宮管委會總幹事陳春發指出，每年到拱天宮登記安斗的信眾人數眾多，有的甚至提前1星期就來排隊，但宮內平安斗、文昌斗數量有限，廟方看見信眾競相提前排隊，十分不忍，且配合政府防疫需求，因此決定今年改採抽籤方式辦理。