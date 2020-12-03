快訊

台灣登山教育的今與昔：一場提升安全意識的長期抗戰

遭爆搭高鐵50分鐘都不戴口罩 藍委致歉：甘願受罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法定期限內未完成總預算審議 竹市府：盼議會盡速排審

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市議會未於法定期限內完成明(110)年度總預算案審議。圖／報系資料照
新竹市議會未於法定期限內完成明(110)年度總預算案審議。圖／報系資料照

新竹市議會未於法定期限內完成明(110)年度總預算案審議，造成市府總預算未通過，市長林智堅今說，總預算包括社福、警政、教育、文化等民生業務與建設，現在東區與香山區公共托嬰中心恐延宕，原訂投入1.2億元進行消防雲梯車老舊汰換也會受到影響，期盼議會盡速排審、實質審查預算，以免影響公共安全與市民權益。

林智堅說，若議員基於職權對預算有疑慮，市府必配合說明，若議員需刪減或刪除預算，市府也尊重，但基於城市建設與市民福祉，期待議會盡速排審，針對預算進行實質審查。

市議會國民黨團總召吳青山說，國民黨團並無阻撓城市發展的意思，延審是基於府會和諧，不冒然用表決的方式造成對立，當然也不能配合林智堅統刪預算的方式，失去議員監督的職責，才會採延審，希望透過更充裕的時間溝通凝聚共識，達成預算審查。

主計處指出，明年度共253億元預算被擱置，其中127億元預算被保留或未審議，包括99億元撥補教育預算未審議、攸關竹市公園維護的城市行銷處預算被保留、6.1億元文化局預算被保留、玻工館與影博館等運作恐受影響、新竹動物園攸關動物福祉的棲地改善工程2000萬元也被保留。

主計處表示，總預算被擱置，首當其衝是消防局明年度投入1.2億元購置消防車、雲梯車計畫，災害搶救設備汰換無法執行，衝擊城市公共安全；一區一公托建設在即，將於明年度啟動的東區公共托嬰中心及香山區公共托育家園的745萬元經費也被擱置，館舍建置與招生時程都延宕；實踐公民權的地方公投預算678萬元，原定辦理廢污水管理自治條例公投，預算也遭保留，影響明年度投票。另外，2021台灣燈會市府編列的交通管制設施建置經費也遭擱置，燈會倒數僅兩月餘，通盤計畫也大受影響。

市議會表示，目前已暫訂明年1月11日至15日召開臨時會再行審查預算，但需待12月30日召開程序委員會才能確認。

林智堅 新竹

延伸閱讀

漁民、學生有新學習環境 新竹漁民教育推廣中心今啟用

清除海廢可獲禮券 竹市府邀漁民加入環保艦隊守護海洋

竹市110年度總預算案未過 林智堅：傷害市民的心

竹市110年度總預算案未過 林智堅：市民不能接受

相關新聞

法定期限內未完成總預算審議 竹市府：盼議會盡速排審

新竹市議會未於法定期限內完成明(110)年度總預算案審議，造成市府總預算未通過，市長林智堅今說，總預算包括社福、警政、教...

桃園大溪老城區低碳寧靜轉運站 智慧配送增添觀光魅力

桃園市政府今天在大溪舉辦「E樣大溪不一樣」，低碳寧靜轉運站響應起跑，由市府聯合物流、低碳運具產業及大溪在地商圈業者，共同...

靈鷲山水陸法會9日桃園巨蛋啟建 首採線上直播

靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，配合秋冬防疫專案，入場者須戴口...

竹縣打造22座特色公園 將辦論壇讓民眾專家面對面交流

新竹縣政府投入2億元，規畫3年內打造22座特色公園，預計明年底可完成7座，近期已辦理6場兒童參與式工作坊，為廣羅更多民眾...

漁民、學生有新學習環境 新竹漁民教育推廣中心今啟用

為了給漁民有休息聚會場地，由新竹市府出地、新竹區漁會出資興建新竹漁港漁民教育推廣中心，於今天啟用，該建築占地約314坪，...

行政院模範公務人員出爐 桃園「公園媽媽」獲選

桃園市政府養護工程處總工程司高必嫻近年協助推動桃園市多項特色公園工程，像是風禾公園滾輪滑梯、大有梯田公園高空溜索等亮點屢...

苗縣北橫最後一哩路工程獲獎 縣府：史無前例

行政院公共工程委員會第20屆公共工程金質獎昨天公布，苗栗縣政府工務處以土木類北橫公路斗煥坪至三灣段工程，獲得優等肯定，工...

5星級！苗栗捐血站重啟

台灣血液基金會苗栗捐血站整修，昨天重新啟用，提供明亮、流暢的動線空間，2名合計捐血1300多次的快樂捐血族張順富、陳宗聖...

嘉豐非營利幼兒園 竹縣落成

新竹縣政府打造嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，成為全國首座0至6歲托育園區，將招收幼兒園共12班、托嬰中心招收0至2歲計40...

全國8金認證 走在竹市「金安心」

新竹市政府積極設置通學步道、推動4路口天空纜線下地及退縮路口增設避車彎等，給民眾和學童安全的步行空間，今年獲得全國交通安...

桃園航空城徵地 蘆竹誠聖宮募款買地

桃園航空城計畫裡的大園區福海宮及蘆竹區誠聖宮，最初在廟方及信眾支持下保留廟宇，但福海宮管理委員會去年10月間擲筊請示神明...

92歲黃張玉葉 獲金牌志工

衛福部昨天在桃園展演中心表揚413名金牌志工與25支績優志工團隊，蔡英文總統出席，特別肯定8旬以上高齡志工的付出令人敬佩...

熱門新聞

台中中央公園要啟用了！6日下午1點交管、接駁彙整

台南鹽水分駐所人事布達 新任所長各界觀禮

六合夜市辦桌免費吃爭議未了 綸創公關遭解約：難以接受

張惠妹台東跨年演唱會採實名制 如疫情嚴重恐不開放入場

桃園市再推免費一日遊 12月下旬開跑

照顧故鄉老人 南六董事長斥資2500萬蓋共餐廚房今動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。