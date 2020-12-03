法定期限內未完成總預算審議 竹市府：盼議會盡速排審

新竹市議會未於法定期限內完成明(110)年度總預算案審議，造成市府總預算未通過，市長林智堅今說，總預算包括社福、警政、教育、文化等民生業務與建設，現在東區與香山區公共托嬰中心恐延宕，原訂投入1.2億元進行消防雲梯車老舊汰換也會受到影響，期盼議會盡速排審、實質審查預算，以免影響公共安全與市民權益。

林智堅說，若議員基於職權對預算有疑慮，市府必配合說明，若議員需刪減或刪除預算，市府也尊重，但基於城市建設與市民福祉，期待議會盡速排審，針對預算進行實質審查。

市議會國民黨團總召吳青山說，國民黨團並無阻撓城市發展的意思，延審是基於府會和諧，不冒然用表決的方式造成對立，當然也不能配合林智堅統刪預算的方式，失去議員監督的職責，才會採延審，希望透過更充裕的時間溝通凝聚共識，達成預算審查。

主計處指出，明年度共253億元預算被擱置，其中127億元預算被保留或未審議，包括99億元撥補教育預算未審議、攸關竹市公園維護的城市行銷處預算被保留、6.1億元文化局預算被保留、玻工館與影博館等運作恐受影響、新竹動物園攸關動物福祉的棲地改善工程2000萬元也被保留。

主計處表示，總預算被擱置，首當其衝是消防局明年度投入1.2億元購置消防車、雲梯車計畫，災害搶救設備汰換無法執行，衝擊城市公共安全；一區一公托建設在即，將於明年度啟動的東區公共托嬰中心及香山區公共托育家園的745萬元經費也被擱置，館舍建置與招生時程都延宕；實踐公民權的地方公投預算678萬元，原定辦理廢污水管理自治條例公投，預算也遭保留，影響明年度投票。另外，2021台灣燈會市府編列的交通管制設施建置經費也遭擱置，燈會倒數僅兩月餘，通盤計畫也大受影響。

市議會表示，目前已暫訂明年1月11日至15日召開臨時會再行審查預算，但需待12月30日召開程序委員會才能確認。