桃園大溪老城區低碳寧靜轉運站 智慧配送增添觀光魅力

桃園市政府今天在大溪舉辦「E樣大溪不一樣」，低碳寧靜轉運站響應起跑，由市府聯合物流、低碳運具產業及大溪在地商圈業者，共同響應低碳、永續的生態物流，運用綠能運具，完成最後一哩路的物流配送，還原老城區綠色與寧靜的人本交通及住居環境，讓城市物流化身為氣候碳中和的重要助力。

市長鄭文燦中午前往大溪區停二停車場，出席「E樣大溪不一樣」低碳寧靜轉運站宣傳活動，說明桃園與國際組織ICLEI合作，指定桃園為生態物流倡議城市，市府因此成立「桃園市生態物流專案辦公室」，在桃園擇定5處生態物流示範區，其中大溪停二停車場設置「低碳寧靜轉運站」，與各家物流業者合作。未來大溪老城區貨物將先運至轉運站卸貨後，再改用電動貨車或油電車等低碳運具配送至店家，完成最後一哩路的物流配送，同時加乘大溪商圈魅力，成為兼具人文歷史、科技智慧的低碳示範區域。

鄭文燦指出，桃園是全台物流產業重鎮，並與全球最大永續城市組織ICLEI合作，擔任首屆國際生態物流社群主席城市，市府因此成立生態物流專案辦公室，以倡議低碳生態物流為主要任務。目前大溪區規畫2處示範區，包括在石門水庫興建「溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站」，盼帶動石門水庫運動旅遊及生態發展。另一處在大溪停二停車場設置「低碳寧靜轉運站」，以人本、低碳及智慧化的物流運輸模式，減少大溪老城區空污及噪音問題，提升大溪觀光可見度，讓慢活老城區保有寧靜。

鄭友文燦感謝物流業者、低碳運具產業及大溪在地商家們支持，強調市府會持續引進新技術，讓大溪商圈魅力加值再加值，市府也研擬於疫情國境解封後，邀請各國城市前來見證大溪低碳示範區的豐碩成果，感受大溪不一樣的觀光魅力。

市府副秘書長邱俊銘是生態物流專案辦公室執行長，他說明市府聯合物流、低碳運具產業及大溪在地商圈業者，提出「低碳寧靜轉運站」與「交通寧靜區」構想，前者規畫物流貨車於轉運站卸貨後，再運用電動機車、自動跟隨車、電動三輪車等綠能運具，完成配送的最後一哩路；「交通寧靜區」劃設行人與車輛動線，搭配貨車限速牌及交通管制配套措施，降低貨運對商圈周圍住家的交通及環境干擾，提升人行空間及安全性，促進居民生活品質，打造大溪成為低碳、永續、宜居的最佳示範城區。