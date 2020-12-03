聽新聞
test
0:00 / 0:00
靈鷲山水陸法會9日桃園巨蛋啟建 首採線上直播
靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，配合秋冬防疫專案，入場者須戴口罩、量體溫，考量許多海外功德主無法返台參與法會，首度採取線上直播，現場也為全球新冠肺炎病毒罹難者、全球森林大火燒死的生靈動物與掌管新冠狀病毒的瘟疫大神設置3大公益牌位，一起超度祈願。
靈鷲山水陸空大法會今年以大普施為主題，為期8天7夜要凝聚善念願力，希望透過懺悔、讀經、供養等跟歷代祖先、冤親債主解冤解業，目標讓生命超脫痛苦、大和解。
釋常存法師今天出席法會前記者會，他說，水陸法會可以懺悔過去、現在與未來，今年全球碰上新冠肺炎疫情考驗，已有146萬人因此死亡，希望大眾面對災難，都能一起懺悔，用實際行動，找回地球生態的平靜，也為世人祈福，祈願肺炎疫情早日遠離。
釋常存法師與桃園副市長李憲明等人也一起排出年度代表字「懺」、英文REPENT字樣，並帶領與會者進行1分鐘的平安禪感受寧靜，祈願疫情消弭，現場也宣讀愛地球懺悔祈願文，希望人人都能從懺悔自己的內心做起，用正念、善業做生命和平的事情。
李憲明也說，宗教是一股穩定與安定人心力量，若遇有低潮、困難，宗教能給予支持找到歸屬，希望藉由水陸法會慈悲的磁場力量，祈求疫情早日結束、桃園遠離災難。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言