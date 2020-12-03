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靈鷲山水陸法會9日桃園巨蛋啟建 首採線上直播

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，今天舉行記者會，釋常存法師致贈新春墨寶給副市長李憲明。記者張裕珍／攝影
靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，今天舉行記者會，釋常存法師致贈新春墨寶給副市長李憲明。記者張裕珍／攝影

靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，配合秋冬防疫專案，入場者須戴口罩、量體溫，考量許多海外功德主無法返台參與法會，首度採取線上直播，現場也為全球新冠肺炎病毒罹難者、全球森林大火燒死的生靈動物與掌管新冠狀病毒的瘟疫大神設置3大公益牌位，一起超度祈願。

靈鷲山水陸空大法會今年以大普施為主題，為期8天7夜要凝聚善念願力，希望透過懺悔、讀經、供養等跟歷代祖先、冤親債主解冤解業，目標讓生命超脫痛苦、大和解。

釋常存法師今天出席法會前記者會，他說，水陸法會可以懺悔過去、現在與未來，今年全球碰上新冠肺炎疫情考驗，已有146萬人因此死亡，希望大眾面對災難，都能一起懺悔，用實際行動，找回地球生態的平靜，也為世人祈福，祈願肺炎疫情早日遠離。

釋常存法師與桃園副市長李憲明等人也一起排出年度代表字「懺」、英文REPENT字樣，並帶領與會者進行1分鐘的平安禪感受寧靜，祈願疫情消弭，現場也宣讀愛地球懺悔祈願文，希望人人都能從懺悔自己的內心做起，用正念、善業做生命和平的事情。

李憲明也說，宗教是一股穩定與安定人心力量，若遇有低潮、困難，宗教能給予支持找到歸屬，希望藉由水陸法會慈悲的磁場力量，祈求疫情早日結束、桃園遠離災難。

靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，今天舉行記者會。記者張裕珍／攝影
靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，今天舉行記者會。記者張裕珍／攝影
靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，今天舉行記者會，釋常存法師出席致詞。記者張裕珍／攝影
靈鷲山第27屆水陸空大法會今年因為疫情與桃園巨蛋整修緣故，延至9日至16日在桃園巨蛋啟建，今天舉行記者會，釋常存法師出席致詞。記者張裕珍／攝影

疫情 新冠肺炎 法師

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