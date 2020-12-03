竹縣打造22座特色公園 將辦論壇讓民眾專家面對面交流

新竹縣政府投入2億元，規畫3年內打造22座特色公園，預計明年底可完成7座，近期已辦理6場兒童參與式工作坊，為廣羅更多民眾意見，12月5日、12日將分別在竹北、芎林舉辦新竹縣特色公園論壇，邀請景觀設計師、兒童臨床心理師等專家，盼透過與民眾意見交流，建構友善、舒適的優質公園。

縣長楊文科表示，縣府規畫特色公園十分重視公民參與，為了讓公園能更符合各類型使用者的需求，也多次辦理工作坊，歡迎關心的民眾多加參與，發表相關意見。

產發處表示，透過工作坊已蒐集到不少民眾的建議，其中，竹北的民眾偏好設置挑戰性遊具，如具攀爬功能遊具及特色的溜滑梯及鞦韆，芎林民眾則希望將當地文化、地景融入，規畫具運動功能設施，產發處根據民眾意見，規畫芎林3座特色公園公三、公一、公四，分別以運動、方口獅文化及水圳為主題，結合公園現有基地條件，進行規畫設計。

竹北場特色公園論壇5日下午2點，將在新竹豐邑喜來登大飯3樓舉行，邀請職能治療師吳姿盈、兒童臨床心理師黃雅萱、還我特色公園行動聯盟理事李玉華及惇陽工程顧問公司總經理高立新，分別以「一個讓孩子健康成長的遊戲場」、「看懂孩子的遊戲行為」、「給下一代一個自然遊戲空間」、「遊戲場設計的秘笈」為主題進行演講。

芎林場特色公園論壇則12日下午2點，在敏實科技大學圖資大樓會議廳舉行，邀請建築師鍾心怡、台北市政府公園路燈管理處股長許耀仁及景觀設計師李吳博澄，分別帶來「看得見的樂音：鄧雨賢公園改造紀實」「特色公園維護管理知多少」、「打造與文化和自然共生共融的遊戲場：以芎林鄉特色公園為例」主題演講。