漁民、學生有新學習環境 新竹漁民教育推廣中心今啟用

為了給漁民有休息聚會場地，由新竹市府出地、新竹區漁會出資興建新竹漁港漁民教育推廣中心，於今天啟用，該建築占地約314坪，一樓設置為在地信仰中心觀音亭，二樓還有辦公室、教室，可作為漁民教育訓練、在地學生免費課業輔導、學習繪畫、書法等才藝地方。

市府今舉辦教育推廣中心啟用記者會，市長林智堅到場揭牌，林智堅說，他任內在南寮已投入超過15億元經費，現在新竹漁港已逐步轉型為觀光休憩漁港，周邊有網紅景點魚鱗天梯、新竹漁人碼頭等，漁民作業環境也更好，吸引不少民眾觀光，南寮除有好風景，還可由東西向快速道路台68線串聯竹科，吸引許多年輕人在南寮定居，之後將持續建設南寮。

新竹區漁會理事長彭木生表示，推廣中心主體經費約2000多萬元，規畫兩層樓，皆有辦公室與教室，未來漁會與南海基金會舉辦的課後輔導班、才藝班等，都可利用該空間，讓南寮地區漁民學子有更好學習環境、更多的學習資源。