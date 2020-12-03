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漁民、學生有新學習環境 新竹漁民教育推廣中心今啟用
為了給漁民有休息聚會場地，由新竹市府出地、新竹區漁會出資興建新竹漁港漁民教育推廣中心，於今天啟用，該建築占地約314坪，一樓設置為在地信仰中心觀音亭，二樓還有辦公室、教室，可作為漁民教育訓練、在地學生免費課業輔導、學習繪畫、書法等才藝地方。
市府今舉辦教育推廣中心啟用記者會，市長林智堅到場揭牌，林智堅說，他任內在南寮已投入超過15億元經費，現在新竹漁港已逐步轉型為觀光休憩漁港，周邊有網紅景點魚鱗天梯、新竹漁人碼頭等，漁民作業環境也更好，吸引不少民眾觀光，南寮除有好風景，還可由東西向快速道路台68線串聯竹科，吸引許多年輕人在南寮定居，之後將持續建設南寮。
新竹區漁會理事長彭木生表示，推廣中心主體經費約2000多萬元，規畫兩層樓，皆有辦公室與教室，未來漁會與南海基金會舉辦的課後輔導班、才藝班等，都可利用該空間，讓南寮地區漁民學子有更好學習環境、更多的學習資源。
新竹區漁會總幹事童錦杰說，感謝市府讓南寮的建設越來越豐富，近年來漁會回饋社會，不僅投入海洋維護，也與南海教育基金會合作舉辦許多免費公益活動，如推廣漁村文化、學童免費才藝班、語文班、課後輔導班等，漁民教育推廣中心落成後，未來將舉辦更多公益活動。
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