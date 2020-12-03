行政院模範公務人員出爐 桃園「公園媽媽」獲選

桃園市政府養護工程處總工程司高必嫻近年協助推動桃園市多項特色公園工程，像是風禾公園滾輪滑梯、大有梯田公園高空溜索等亮點屢屢創造話題，今年獲桃園市政府推薦競逐行政院模範公務人員，最後脫穎而出，高必嫻拿下109年行政院模範公務人員殊榮，市府工務局今天也分享這項好消息，肯定桃園「公園媽媽」獲獎實至名歸。

市府工務局指出，高必嫻在工務局及養工處任職期間，致力推動一區一埤塘政策，包括農博生態埤塘、藝術埤塘等，創造桃園埤塘在地特色，也積極開闢以戰爭為主題的乙未公園、移動森林老街溪河畔公園、最長滾輪滑梯風禾公園、都市梯田大有公園等特色公園，讓公園變得有趣好玩，也成立市府公園適性發展審議會，促進公民參與。

此外，高必嫻也主導北區客家園區前導計畫、大湳森林公園開闢計畫等，兼顧開發與生態，奪得2019年第7屆台灣景觀大賞金質獎等多項大獎，另也配合於市府農博專案計畫、地景藝術節、富崗鐵道藝術節、觀音蓮花季等辦理相關工程，營造地方亮點。