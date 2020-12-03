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苗縣北橫最後一哩路工程獲獎 縣府：史無前例
行政院公共工程委員會第20屆公共工程金質獎昨天公布，苗栗縣政府工務處以土木類北橫公路斗煥坪至三灣段工程，獲得優等肯定，工務處指出，公共工程金質獎有工程界奧斯卡之稱，得獎不容易，苗栗縣史無前例，尤其獲獎肯定是北橫公最後一哩路，更是格外有意義。
苗栗縣北橫公路沿著中港溪河岸，連接頭份、三灣、南庄捷徑，全長10.6公里，雙向4車道寬22公尺，2003年12月起歷經17年，施作7標工程，總經費計47.9億元，其中，第7標斗煥坪至三灣段工程經費17.9億元，號稱北橫工路最後一哩路，11月26日報竣工，預計今年12月30日全線通車。
工程處指出，第7標工程在跨越中港溪橋墩基礎採用連續壁代替基樁施作，挑戰施工難度，維持生態平衡，一有不慎就可能塌孔，以創新安全性及工期，施工團隊必須小心翼翼克服重重困難，堪稱工程界的重大突破，獲得公共工程委員會認可、金質獎優等肯定，也是團隊最大的鼓勵。
苗栗縣長徐耀昌表示，北橫工程全線開通，除實現政見，健全九宮格路網，讓鄉親擁有更舒適更便利及更安全的道路服務品質，將每件工程的推動當作自己的責任，未來仍會負起縣內公共建設計畫督導協調的任務，協助各機關及業界預先發現困擾問題並及時解決，持續努力不怠，促使工程團隊更重視公共工程品質。
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