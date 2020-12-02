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苗栗北橫最後一哩路讚 公共工程金質獎奪優等

中央社 / 苗栗縣2日電

行政院公共工程委員會舉辦第20屆公共工程金質獎得獎名單今天出爐，苗栗縣北橫公路「最後一哩路」斗煥坪至三灣段工程，榮獲優等，為苗栗縣拿下有史以來首座金質獎。

公共工程金質獎號稱國內工程界「奧斯卡」，苗栗縣政府工務處提報縣內「北橫公路斗煥坪至三灣段工程」競逐第20屆公共工程金質獎，在1級工程土木類中獲評比「優等」，是苗栗縣首次獲此獎項，縣府工務團隊為之振奮。

工務處指出，斗煥坪至三灣段工程長度近3公里，在跨越中港溪橋墩基礎，採用連續壁沉箱施作，挑戰施工難度提高，一有不慎就可能出現塌孔現象。

工務處表示，施工團隊必需小心翼翼克服重重困難，確保工程品質並兼顧創新、安全性、掌握工期，在主辦機關、設計監造及承攬施工廠商三方密切合作下，能榮獲優等實屬不易，堪稱縣內工程重大突破。

苗栗縣長徐耀昌指出，苗栗北橫公路全長近11公里，歷時22年推動、分段興建，斗煥坪至三灣段工程是北橫「最後一哩路」，獲獎別具意義，能獲得行政院公共工程委員會認可，更是給團隊最大鼓勵。

苗栗縣北橫公路斗煥坪至三灣段工程經費約新台幣17.9億元，民國107年3月開工，目前已完工，正辦理驗收，預計年底北橫即可全線貫通，提供苗栗北區竹南、頭份、三灣、南庄等鄉鎮市便捷聯外交通，同時健全縣內九宮格路網。

北橫 苗栗縣 行政院

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