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桃園市再推免費一日遊 12月下旬開跑

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
Xpark水族館是桃園青埔最新的旅遊亮點。本報資料照
Xpark水族館是桃園青埔最新的旅遊亮點。本報資料照

為延續國旅熱潮，桃園市政府搭配交通部觀光局冬季團體旅遊補助及春節疏運孝親專案，今天宣布將於12月下旬加碼推出「桃園魅力金三角旅遊計畫」，只要入住桃園旅宿1晚，就可體驗桃園機場、青埔與特色景點「金三角」魅力，無論是走自由行、團體旅客或是選用春節疏運孝親專案都能使用，遊程價值500元，限額2萬名免費體驗。

市府觀旅局指出，桃園魅力金三角旅遊計畫預計12月下旬起跑至明年3月1日，民眾只要入住桃園旅宿一晚，就能報名體驗桃園魅力金三角免費遊程，行程可體驗機場「偽出國」氛圍購買免稅商品，還可逛青埔OUTLET或影城，並走訪桃園在地特色景點。

觀旅局進一步說明，遊程設計為早上9點先到桃園高鐵站集合後，先以遊覽車接駁到桃園知名景點如大溪老街、龍潭大池，或是其他觀光工廠及休閒農場，中午12點抵達桃園國際機場享用美食和盡情血拚，下午3點轉乘桃園機場捷運至青埔，旅客可走訪桃園新光影城、全台最大的IKEA以及期間限定的JETS嘉年華樂園等，吃喝玩樂一網打盡。

由於青埔下半年新開幕全台第1座都會型水生公園Xpark，只要參與魅力金三角旅遊計畫的旅客，可自行加購是否加購Xpark門票入場，除了有購票優惠，更享保證入園。

市府觀旅局指出，桃園魅力金三角旅遊計畫為免費一日遊遊程，希望到桃園入住合法旅宿的旅客，能再多停留1天到桃園經典且富特色的景點遊玩，雖為免費一日遊形式，但市府也將為參與一日遊的旅客投保旅遊相關保險，安排合法安全的遊覽車接駁，更安排導覽人員解說服務，讓大家深入感受桃園的旅遊魅力，同時玩得安心又放心。

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