蔡英文表揚績優志工與團隊 92歲黃張玉葉入列

每年12月5日為國際志工日，衛福部今天在桃園展演中心表揚413名金牌志工與25支績優志工團隊，蔡英文總統出席頒獎，特別肯定8旬以上高齡志工付出，令人敬佩；最高齡的金牌志工為92歲黃張玉葉年資29載，她笑說，愛心付出大家受惠，自己也開心。

衛福部統計，全國志工人數110萬411人、志工團隊2萬1284隊，以65歲以上高齡志工最多，占志工總人數24%，以投入社會福利、環保與教育領域為大宗，今天一口氣表揚413名服務時數達8千小時以上的金牌志工與25支績優志工團隊，最遠來自澎湖。

92歲黃張玉葉在衛福部基隆醫院擔任志工29年，源自1顆服務熱忱的心，她說，當年到醫院看眼科，發現有老太太為了領藥、打針，在醫院來回2、3趟遍尋不著去處，看了不捨，因此主動向院方表達想到醫院當志工，固定每周二、六服務，不曾請假過。

「醫院就像自己的家一樣，離不開了！」黃張玉葉說，兒女都在美國生活，自己來到醫院服務年復一年，也感受到像家庭般的溫暖，由於服務台工作忙碌，要同時接電話還要引導民眾，年事已大的她已轉往佛堂服務，大家感謝她，自己服務的也很開心。

蔡英文也逐一表揚25支績優志工團隊，並與團隊合影留念。她說，台灣志工能量強大，金牌志工個個服務時數超過8千小時，很不簡單，如今台灣邁入高齡化社會，高齡志工也占了多數，政府會持續挹注資源鼓勵更多人加入，希望人人都能為社會貢獻。

財團法人桃園市護國宮愛心基金會志工隊、八德區瑞德里環保志工小隊運作成效良好也獲獎，瑞德里環保志工小隊還設置環保基金，用於關懷弱勢、頒發獎學金等；市長鄭文燦讚許志工付出展現生命的價值，是用財富都買不到的，也讓社會變得更美好。