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桃園報編沙崙產專區仿內科開發 後年4月供台商用地

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府第1個報編的大園區沙崙產業區積極施工，因挖出廢棄物，原預定明年底完成開發期程，延後到後年4月完成提供投資用地。記者曾增勳／攝影
桃園市政府第1個報編的大園區沙崙產業區積極施工，因挖出廢棄物，原預定明年底完成開發期程，延後到後年4月完成提供投資用地。記者曾增勳／攝影

桃園市政府為解決大陸回流台商或根留台灣企業「缺地」，10年來市政府第1個推動報編的大園區沙崙產業園區仿內湖科技園區開發，原定明年底完成開發期程「延後」，市政府地政局長蔡金鐘今天下午表示，沙崙產專區施工發現許多廢棄物需要清理，施工開發期程延到2022年4月完成，將是市府報編最快完成供地產專區。

因應中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響，回流台商及根留台灣需地，桃園市政府積極推動5+2產專或科技園區報編，率先台61西濱快速道旁、交通便利的大園區沙崙里土地，報編開發沙崙產業園區28.44公頃，未來限提供倉儲物流業、冷凍產業鏈廠商進駐投資建廠。

蔡金鐘表示，市政府第1個報編開發的沙崙產專區，未來類似內湖科技園區，強調低汙染的倉儲物流、冷凍產業鏈投資、多元廠辦、商辦發展，用地大部分為公有耕地，目前正在施工，原預定明年底前發完成，由於施工發現廢棄物需要清理，施工開發期程預定延到後年4月完成後，即可廠商投資進駐。

台商 內湖科技園區

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