快訊

失蹤80年屏東山區尋獲！命運坎坷的「武威山烏皮茶」

花35元買手搖飲中千萬！9、10月統一發票中獎清冊曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中原大學「走出教室的學習」論壇　勉勵以專業造福人群

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
吳肇銘、何培鈞、楊振甫都勉勵年輕人「走出教室外學習」，找到自己的光亮，也照亮別人。記者高宇震／攝影
吳肇銘、何培鈞、楊振甫都勉勵年輕人「走出教室外學習」，找到自己的光亮，也照亮別人。記者高宇震／攝影

大學除了幫助學生精進知識、找好工作外，還能做些什麼？中原大學推動大學社會責任實踐有成，今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會，獲熱烈回響。

中原大學校長張光正表示，校方一直重視全人教育，關心學生的人格發展、善良有愛心，這樣的信念讓學生未來發展更亮眼。桃園市青年事務局長顏蔚慈舉耶魯大學300多年來最火紅的課程「如何變快樂」課，強調「Helping others makes us happier than we expect.」正是中原全人教育的理念。

她也指出，青年局、中原大學、聯合報推動全人教育理念、在地實踐、走出教室學習，不只為了台灣的企業、環境或小鎮生存，而是在每位學生心中扎下幸福的種子，即是「發現所學有價值」、找到自身定位，也期待中原大學讓更多青年從實踐中獲得幸福。

聯合線上執行長孫志華，以傑出校友身分勉勵學弟妹，老師是學生的光，學生是老師的光，肯定中原大學透過社會責任實踐，創造典範的光芒，也讓師生的臉上看得到光芒。

中原大學主任秘書吳肇銘分享，多年來，師生協助苗栗縣卓蘭鄉創造「雙連梨」品牌，青年返鄉了、農友收益提高了、小校也起死回生。他說，現實生活中許多問題是考卷描述不出來的，讓學生「走出教室學習」，面對真實問題，將解決問題、學習的點點滴滴融入大學生活，是大學要盡的最大社會責任。

論壇也邀請5% Design Action 社會設計平台創辦人楊振甫、小鎮文創創辦人何培鈞發表創業心得。

楊振甫在2013年建立開放式專業志工人才平台，號召想要貢獻社會的專業人士加入平台，利用5%的時間和力量改變社會，目前已有超過一萬人加入，如今更拓展至國際合作，啟動亞洲社會設計跨城市串聯。他說，現階段全球永續發展、城鄉落差、世代共榮等議題，要大家聯手才能擊敗。

何培鈞大二時因不捨偶然發現的南投竹山百年三合院成為廢墟，大學畢業後貸款1500萬將三合院買下，打造為人文民宿、將破敗閒置的老客運車站改造為人文打卡景點，開辦「竹山光點亞洲創育小聚」成功孵化在地品牌。吳肇銘、何培鈞、楊振甫都勉勵年輕人「走出教室外學習」，找到自己的光亮，也照亮別人。

中原大學今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會。記者高宇震／攝影
中原大學今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會。記者高宇震／攝影
中原大學今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會。記者高宇震／攝影
中原大學今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會。記者高宇震／攝影

中原大學 青年 品牌

延伸閱讀

母癌末男童含淚承諾考上大學 致電失聯生父秒遭掛線

私校財務問題多 立院要求教育部專案報告

國小學生學奈米 李家同：搞不懂教育高官在想什麼

大學籃球名人堂公佈新成員 皮爾斯傑米森等入選

相關新聞

蔡英文表揚績優志工與團隊 92歲黃張玉葉入列

每年12月5日為國際志工日，衛福部今天在桃園展演中心表揚413名金牌志工與25支績優志工團隊，蔡英文總統出席頒獎，特別肯...

桃園報編沙崙產專區仿內科開發 後年4月供台商用地

桃園市政府為解決大陸回流台商或根留台灣企業「缺地」，10年來市政府第1個推動報編的大園區沙崙產業園區仿內湖科技園區開發，...

中原大學「走出教室的學習」論壇　勉勵以專業造福人群

大學除了幫助學生精進知識、找好工作外，還能做些什麼？中原大學推動大學社會責任實踐有成，今天舉辦「走出教室的學習」大學社會...

5星級服務 苗栗捐血站重新啟用

台灣血液基金會新竹捐血中心苗栗捐血站整修，今天重新啟用，提供明亮、流暢的動線空間，2名合計捐血1300多次的快樂捐血族張...

清除海廢可獲禮券 竹市府邀漁民加入環保艦隊守護海洋

新竹市環保局號召漁民、潛水客、小學生組成海洋巡守隊，今年已清除17公噸廢棄物，其中143艘漁船組成的環保艦隊成立3年多，...

桃園綠捷G04站共構三鶯線 大湳3處土開案聯合啟動

桃園捷運綠線預計2026年通車，市府展開各場站開發計畫，位於八德大湳的G04站將與捷運三鶯線交會共構，市長鄭文燦說，G0...

公配無人機18架大陸製 苗栗基層：任務通常無關敏感性

大陸製造無人機扯出資安風險疑慮，苗栗縣政府及附屬機關現有公家配備19架無人機，僅有縣警局1架是台灣製造，其餘17架都是大...

竹縣文化局新局長上任 今辦交接典禮

新竹縣政府文化局長由原縣府民政處長李安妤接任，今天舉行交接典禮，代理局長徐世憲今天正式退休，結束35年公務員生涯。縣長楊...

桃園航空城蘆竹唯一保留寺廟 誠聖宮募款購地續香火

桃園市蘆竹區坑口里誠聖宮關聖帝君神像來台200多年歷史，為大坑口地區信仰中心，市政府推動桃園航空城計畫，誠聖宮成為蘆竹區...

嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心落成 可收372名嬰幼兒

新竹縣政府斥資1億5365萬元打造嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，今天舉行落成剪綵典禮，將招收幼兒園共12班、托嬰中心招收0...

新竹縣公務員縣長盃桌球錦標賽 吸引26隊221選手參加

新竹縣為了促進公務人員保持運動習慣，並培養正當休閒活動，同時落實退休人員照護，照往例在今天舉行一年一度的公務人員縣長盃桌...

打造人本路行環境 竹市獲金安獎8金大滿貫

新竹市府近年積極打造人本路行環境，投入逾2億1千萬元設置通學步道、推動42路口天空纜線下地、退縮路口增設避車彎、宣導路口...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

南投埔里建醮全鎮吃素賣葷食被公審 公所講話了

獨／查毒駕！統聯1司機喝咳嗽藥水驗出鴉片反應遭停班

陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。