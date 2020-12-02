中原大學「走出教室的學習」論壇　勉勵以專業造福人群

大學除了幫助學生精進知識、找好工作外，還能做些什麼？中原大學推動大學社會責任實踐有成，今天舉辦「走出教室的學習」大學社會責任論壇，分享如何凝聚團隊力量、翻轉城鄉，造福社會，獲熱烈回響。

中原大學校長張光正表示，校方一直重視全人教育，關心學生的人格發展、善良有愛心，這樣的信念讓學生未來發展更亮眼。桃園市青年事務局長顏蔚慈舉耶魯大學300多年來最火紅的課程「如何變快樂」課，強調「Helping others makes us happier than we expect.」正是中原全人教育的理念。

她也指出，青年局、中原大學、聯合報推動全人教育理念、在地實踐、走出教室學習，不只為了台灣的企業、環境或小鎮生存，而是在每位學生心中扎下幸福的種子，即是「發現所學有價值」、找到自身定位，也期待中原大學讓更多青年從實踐中獲得幸福。

聯合線上執行長孫志華，以傑出校友身分勉勵學弟妹，老師是學生的光，學生是老師的光，肯定中原大學透過社會責任實踐，創造典範的光芒，也讓師生的臉上看得到光芒。

中原大學主任秘書吳肇銘分享，多年來，師生協助苗栗縣卓蘭鄉創造「雙連梨」品牌，青年返鄉了、農友收益提高了、小校也起死回生。他說，現實生活中許多問題是考卷描述不出來的，讓學生「走出教室學習」，面對真實問題，將解決問題、學習的點點滴滴融入大學生活，是大學要盡的最大社會責任。

論壇也邀請5% Design Action 社會設計平台創辦人楊振甫、小鎮文創創辦人何培鈞發表創業心得。

楊振甫在2013年建立開放式專業志工人才平台，號召想要貢獻社會的專業人士加入平台，利用5%的時間和力量改變社會，目前已有超過一萬人加入，如今更拓展至國際合作，啟動亞洲社會設計跨城市串聯。他說，現階段全球永續發展、城鄉落差、世代共榮等議題，要大家聯手才能擊敗。