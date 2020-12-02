5星級服務 苗栗捐血站重新啟用

台灣血液基金會新竹捐血中心苗栗捐血站整修，今天重新啟用，提供明亮、流暢的動線空間，2名合計捐血1300多次的快樂捐血族張順富、陳宗聖「會師」，大讚5星級，並代言捐血是最容易做的善事，呼籲挽袖捐血救人。

苗栗捐血站設立近20年，斥資350萬元整修，全血捐血椅從2床增加到4床，還有3張分離術捐血採血椅，此外，環境明亮、動線流暢，入門迎面的象徵客家印象「五月雪~油桐花」高掛，圖書櫃提供最新捐血資訊、雜誌及書刊，民眾等候捐血，也可以享受閱讀，休息區還有點心、甜點及現煮咖啡。

台灣血液基金會執行長魏昇堂、新竹捐血中心主任王雲龍，及苗栗縣副縣長鄧桂菊等人，今天主持苗栗捐血中心重新啟用典禮，張順富、陳宗聖到場見證祝福，張順富說，苗栗捐血中心麻雀雖小、五臟俱全，過去捐血站必須經過捐血椅上廁所，新站改善動線，環境更加明亮，服務五星級。

張順富、陳宗聖是快樂捐血族，一排就是整年的捐血行程，張順富的「密碼」是2周捐血1次，他從1990年7月17日首捐，到今年11月30日達到1000次；陳宗聖則固定1個月捐血1次，明年3月18日生日當天，就可以完成400次捐血里程碑，2人都認為捐血是最容易做的善事，只要身體健康及狀況OK，就可以助人。