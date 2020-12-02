新竹首座準3級實驗室 台大醫竹東分院將可檢驗肺結核

台大醫院竹東分院今天舉行「高危害病原體負壓實驗室」啟用，是新竹及苗栗地區第1座達到生物安全防護等級準3級的負壓實驗室，未來將可進行肺結核疑似病例的檢驗，縮短檢體報告結果出爐時間，減少疑似病例可能在社區傳播造成的危害。

台大醫院院長吳明賢表示，「高危害病原體負壓實驗室」將能執行臨床結核分枝桿菌培養、鑑定及藥物敏感性試驗與分子檢驗，有效縮短結核菌檢驗時間及降低社區感染風險，增加在地傳染病控制能量，未來也將提供其它嚴重傳染病的檢驗，可及時且快速加入檢驗的行列，提供精準、快速的診斷。

台大醫院生醫分院長余忠仁則指出，以往在新竹3家台大分院的結核病疑似患者，檢體需要以低溫運送至台大總院，檢體運送時間耗費，造成初步的抹片檢驗時間需要3到5天才能完成，除了結核疑似病例診斷時間延遲，也可能在社區造成傳染風險。

台大醫院竹東分院長詹鼎正表示，台大醫院耗資2500萬在竹東分院設置「高危害病原體負壓實驗室」，未來將積極爭取成為衛生福利部疾病管制署的合約實驗室，將連結地方公共衛生系統，讓新竹地區的相關檢驗皆可在地完成，縮短檢體運送時程，提高檢驗時效，也希望實驗室可立即投入防疫作戰的隊伍中，成為對抗新冠肺炎的有效戰力。