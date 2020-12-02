清除海廢可獲禮券 竹市府邀漁民加入環保艦隊守護海洋

新竹市環保局號召漁民、潛水客、小學生組成海洋巡守隊，今年已清除17公噸廢棄物，其中143艘漁船組成的環保艦隊成立3年多，捕魚更清除海面垃圾，為廣邀更多漁民加入海上環保尖兵，環保局推出環保艦隊獎勵兌換機制活動，申請加入環保艦隊，清除海洋廢棄物並攜回岸際處理者，每月依筆數或每季依重量評比，可獲2百元或2千元禮券。

市長林智堅說，台灣有豐富漁業資源，因1次性用具、廢棄物湧入海洋，嚴重影響海洋生態及漁獲，為清除海洋廢棄物，環保局號召漁民成立環保艦隊、招募潛水員撈除海底垃圾，並成立香山少年海灘巡守隊，透過海面、海底及海灘全方位守護，珍惜海洋資源。

新竹市環保艦隊成立3年，已有143艘漁船成員，隊長陳永地說，「海洋是大家的，當然要一起來做」，他記得20年前海很乾淨，現在卻每天都會釣到塑膠袋，看到漁民漁網撈獲寶特瓶，漁獲更是銳減，他以身作則，堅持邊釣魚邊捕撈垃圾，也向許多漁民宣導垃圾不入海。

副隊長彭偉明是一支釣漁民，他說，近年海漂垃圾越來越多，尤其漂流木可能損壞漁船，曾撿到滅火器、冰箱、漁網、大繩索等，漁民與海共生，當然要持續維護海洋環境，搭配環保局海洋廢棄物獎勵機制，希望廣招更多漁民加入環保艦隊，共同守護海洋生態。

林智堅感謝海洋巡守隊的努力，也歡迎更多人加入海洋守護，讓海洋能生生不息。環保局則指出，為廣邀更多漁民加入海上環保尖兵，今年推出環保艦隊獎勵兌換機制活動，相關申請及獎勵規定，可洽環保局或新竹區漁會。