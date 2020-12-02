桃市府今天與璞園、領航猿簽冠名合作 期望至少奪1冠

桃園市政府與領航猿及璞園建築籃球隊今天舉行冠名合作記者會，市長鄭文燦今天宣布，桃園與璞園建築籃球隊冠名合作已邁入第5年，今年再添一支生力軍隊伍「桃園領航猿」，2支隊伍將分別出戰超級籃球聯賽（SBL）及台灣職業籃球聯盟（P.LEAGUE+）。

鄭文燦表示，籃球是青少年最普及的運動，桃園自升格後，積極推動國民運動中心、天幕球場等體育建設，截至目前為止，市府已規劃闢建27座天幕籃球場，其中25座完工、1座興建中、1座工程發包中，至於國民運動中心的部分，桃園、中壢、平鎮、蘆竹、大溪國小及南平皆已啟用。

鄭文燦說，璞園建築團隊自105年與市府洽談籃球隊冠名合作，璞園建築籃球隊以桃園巨蛋為主場，過去巨蛋曾發生淹水狀況，為此市府也斥資推動桃園巨蛋整修工程，更新燈光、音響等硬體設備，屋頂薄膜更是耗資3億多更新改善。

璞園建築團隊董事長李忠恕表示，樸園籃球隊成軍至今13年，當初創立籃球隊的意念是認為籃球算是全民運動，1個人可以投籃、2個人可以對打、10個人可以組隊比賽，現在成立職業籃球隊，感謝桃園市府大力支持，至少要替桃園爭取1座冠軍；桃園領航猿總經理陳信安也說，希望能將冠軍留在桃園。

第18屆超級籃球聯賽（SBL）中，桃園璞園建築籃球隊將迎戰裕隆納智捷、台灣啤酒、高雄九太科技、台灣銀行等球隊，桃園場例行賽預計將於明年3月20日起至4月4日舉行，共20場次。

台灣職業籃球聯盟（P.LEAGUE+）賽事，新生力軍桃園領航猿會對上台新夢想家、台北富邦勇士、新竹攻城獅等球隊，將在明年1月3日至4月5日期間開打，共12場次，有興趣的市民可踴躍進場支持。