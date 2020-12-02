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桃園綠捷G04站共構三鶯線 大湳3處土開案聯合啟動

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
位於八德大湳的捷運綠線G04站將與捷運三鶯線交會共構，市長鄭文燦今天說，G04站土地開發案定案，將聯合開發興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市。記者張裕珍／翻攝
位於八德大湳的捷運綠線G04站將與捷運三鶯線交會共構，市長鄭文燦今天說，G04站土地開發案定案，將聯合開發興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市。記者張裕珍／翻攝

桃園捷運綠線預計2026年通車，市府展開各場站開發計畫，位於八德大湳的G04站將與捷運三鶯線交會共構，市長鄭文燦說，G04站土地開發案定案，將聯合開發興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市；另捷運綠線在蘆竹中正北路的G12、13、13a周邊土地開發案引發民怨，鄭今也責請都發局1年半收集意見、細緻溝通，相信事緩則圓。

捷運綠線約27.8公里共設21站，其中G04大湳站是綠線與三鶯線八德延伸線的交會站，將成為重要轉運中心，也是雙北出入桃園的重要門戶，市府捷運工程局以TOD大眾運輸導向的概念開發場站，規畫在3處捷運出入口興建大樓，帶動住商與產業發展。

G04-1、G04-3等2處出口規畫捷運開發區，前者占地約932坪，已與土地所有權人全數達成協議，初步規畫為住宅、農會辦公需求及商場；G04-2捷運系統用地占地約723坪，已取得用地並交付捷運施工廠商，後續將規畫為辦公、公益設施、停車場與店面；G04-3捷運開發區占地777坪，正與土地所有權人協議參與開發，未來將規畫為住宅、辦公與店面，由於大湳地區生活機能及公共設施完備，目標打造微型城市。

市府捷運工程局長陳文德說，捷運綠線G04站土地開發案定案後，依據大眾捷運法及大眾捷運系統土地開發辦法，辦理公告徵求投資人合作開發，為增加商業效益，3基地低樓層以商業設施為主，還有地下連通與商店街，另有視覺延伸設計增添城市綠意。

八德區市議員蔡永芳說，3處土開案僅剩舊四維派出所這處，仍在與地主協議，但經過多次溝通，透天厝地主參與意願提高，相信納入後並興建大樓，將改變大湳地區都市容貌，由於介壽路沿線騎樓違規占用多，行人常得被迫走上馬路，他也盼市府趁此機會，用心處理沿線路廊，讓整體市容環境變更好，讓造訪八德的旅客留下美好印象。

此外，市府正規畫在蘆竹區中正北路進行捷運綠線G12、G13、G13a車站周邊土地開發案，面積達642公頃，引來當地民眾反彈欠缺必要與公益性，並組桃園綠捷農地守護聯盟陳情，不滿市府超額徵收且犧牲農地，也質疑產專區規畫恐將帶來工廠汙染。

鄭文燦說，市府原意是要在此發展類似桃園版的內湖科學園區，但部分市民誤以為產專區是要興建工廠，該案現為都委員會審議階段，請都發局就居民權益與都市發展需求綜合考量，針對都市計畫合理性、周延性、細緻性進行必要設計，不要急著定案。

位於八德大湳的捷運綠線G04站將與捷運三鶯線交會共構，市長鄭文燦今天說，G04站土地開發案定案，將聯合開發興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市。圖／桃園市政府捷運工程局提供
位於八德大湳的捷運綠線G04站將與捷運三鶯線交會共構，市長鄭文燦今天說，G04站土地開發案定案，將聯合開發興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市。圖／桃園市政府捷運工程局提供

捷運 三鶯線 開發區 桃捷

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