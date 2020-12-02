公配無人機18架大陸製 苗栗基層：任務通常無關敏感性

大陸製造無人機扯出資安風險疑慮，苗栗縣政府及附屬機關現有公家配備19架無人機，僅有縣警局1架是台灣製造，其餘17架都是大陸同一家廠商製造，基層則表示，無人機是離線操作執行任務通常單純，沒有敏感性，應不會有資安風險性考量。

苗栗縣政府積極發展無人機用途，目前公家配備，勞工及青年發展處、農業處各2架，水利處1架，環保局7架、消防局6架、警察局1架，其中，警察局1架是唯一台灣製造，由警政署配發，用來犯罪偵查、維安勤務等使用，任務較具敏感性，警政署也要求警察局盡量採用台灣製造無人機。

另18架清一色是大陸同一家廠牌，基層表示，這家廠牌無人機發展較早，系統較為成熟，操作相對簡單，空易上手，加上價格便宜，世界市占率7成以上，「好用又便宜」，為什為不用，因此採購或公開招標，都是同一家「壟斷」。

此外，無人機出任務，消防局使用在搶救等方面，尤其是山域災難搜救可以克服地形障礙，水域通常遼闊，也方便搜救；農業處則可以在監控保護區、漂流木，及巡檢受保護樹木派上用場；環保局則應用在營建工地裸露地空拍、露天燃燒巡查、河川汙染、河岸面垃圾巡檢、廢棄物非法棄置巡查等。