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竹縣文化局新局長上任 今辦交接典禮

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府文化局長由原縣府民政處長李安妤（左一）接任，今天舉行交接典禮，代理局長徐世憲（右一）今天正式退休，結束35年公務員生涯。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府文化局長由原縣府民政處長李安妤（左一）接任，今天舉行交接典禮，代理局長徐世憲（右一）今天正式退休，結束35年公務員生涯。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府文化局長由原縣府民政處長李安妤接任，今天舉行交接典禮，代理局長徐世憲今天正式退休，結束35年公務員生涯。縣長楊文科表示，李安妤擁有誠摯的感情豐富的內涵，非常適合擔任文化局長，期許她讓民眾都能感受到竹縣的文化瑰寶。

文化局長交接典禮今天上午在文化局演奏廳舉行，由楊文科擔任主持人、主計處長黃文琦監交，文化局新任局長李安妤和卸任代理局長徐世憲交接印信，完成交接儀式。

李安妤感謝楊文科給她這「跳懸崖」千載難逢的機會，因縣長經常以要有跳懸崖的覺悟和勇氣鼓勵局處長，她也特別用跳懸崖來形容自己的心情，她也感謝歷任文化局局長的付出，讓她可以在現有的基礎上努力。她表示，文化局內科室主管及同仁都有很好的學術及實務經歷養成，加上新到任副局長林益洲的工程專業、秘書羅玉珠的豐富公務經歷，一起為新竹縣的文化耕耘努力。

她將朝「為民服務、多元融合、文化深耕、行銷竹縣」四個方向努力，上任後的首要工作就是與工務處合作，攜手解決東興圳整體景觀再造工程，以及未來的新竹縣立總圖書館興建工程，帶給新竹縣民更好的文化體驗。

徐世憲表示，35年的公務生涯即將畫上句點，到今天剛好是到任文化局滿一周年，感謝局內所有同仁的協助，尤其這一次臨危授命出席議會定期會，還好有同仁們的幫忙與打氣，才能順利結束，也感謝議會及所有議員，對於文化局業務與預算的支持，相信未來文化局在新局長的帶領下，各項業務必定能順利推動。

文化局 新竹 楊文科

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