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桃園航空城蘆竹唯一保留寺廟 誠聖宮募款購地續香火
桃園市蘆竹區坑口里誠聖宮關聖帝君神像來台200多年歷史，為大坑口地區信仰中心，市政府推動桃園航空城計畫，誠聖宮成為蘆竹區唯一航空城保留宮廟，該廟管委會主委劉勝全今天上午表示，未來航空城計畫徵收，保留剩867坪宗教用地，未來宗教用地至少需要1200坪，廟方面臨用地不足，正著手發起信眾、社會募款購買廟地，延續關聖帝君香火文化傳承。
蘆竹區大坑口地區長期發展下，誠聖宮關聖帝君神尊歷史久遠，早已成為海湖、山腳、菒林里民眾信仰中心，也因毗鄰桃園航空城計畫的自由貿易港區規畫，畫入航空城計畫地，地方信眾爭取下，誠聖宮成為蘆竹 區航空城計畫唯一保留宗教廟宇，不必拆遷。
劉勝全表示，該廟在恭請關聖帝君來台閩人徐管生子孫及地方信眾捐地出資下，現今廟址約1000多坪，但在航空城徵收下，規畫保留宗教用地至少需要1200坪，依現址保留宗教用地約857坪，未來廟地不足至少350坪，廟方著手展開募款購地方式，希望爭取信眾、社會支持，將該廟關聖帝君香火及文化傳承發揚光大。
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