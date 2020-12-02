快訊

三開罰標準出爐！入境給不出檢驗證明 最嚴重罰15萬

多方揮動大旗！台股漲103點收13,989點 續創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園航空城蘆竹唯一保留寺廟 誠聖宮募款購地續香火

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹區誠聖宮為桃園航空城蘆竹區唯一保留宮廟，面臨航空城計畫徵收，保留宗教用地不足，廟方管委會 將發起信眾募款購置廟地延續香火傳承。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區誠聖宮為桃園航空城蘆竹區唯一保留宮廟，面臨航空城計畫徵收，保留宗教用地不足，廟方管委會 將發起信眾募款購置廟地延續香火傳承。記者曾增勳／攝影

桃園市蘆竹區坑口里誠聖宮關聖帝君神像來台200多年歷史，為大坑口地區信仰中心，市政府推動桃園航空城計畫，誠聖宮成為蘆竹區唯一航空城保留宮廟，該廟管委會主委劉勝全今天上午表示，未來航空城計畫徵收，保留剩867坪宗教用地，未來宗教用地至少需要1200坪，廟方面臨用地不足，正著手發起信眾、社會募款購買廟地，延續關聖帝君香火文化傳承。

蘆竹區大坑口地區長期發展下，誠聖宮關聖帝君神尊歷史久遠，早已成為海湖、山腳、菒林里民眾信仰中心，也因毗鄰桃園航空城計畫的自由貿易港區規畫，畫入航空城計畫地，地方信眾爭取下，誠聖宮成為蘆竹 區航空城計畫唯一保留宗教廟宇，不必拆遷。

劉勝全表示，該廟在恭請關聖帝君來台閩人徐管生子孫及地方信眾捐地出資下，現今廟址約1000多坪，但在航空城徵收下，規畫保留宗教用地至少需要1200坪，依現址保留宗教用地約857坪，未來廟地不足至少350坪，廟方著手展開募款購地方式，希望爭取信眾、社會支持，將該廟關聖帝君香火及文化傳承發揚光大。

航空城 募款 信仰

延伸閱讀

桃園航空城 研華也有投資意願

郭台銘力挺 鴻家軍進駐桃園航空城

桃園航空城公司推合作MOU 盼打造智慧城市願景

驚！國1南下桃園段飛來石頭破窗 警鎖定白衣怪客

相關新聞

公配無人機18架大陸製 苗栗基層：任務通常無關敏感性

大陸製造無人機扯出資安風險疑慮，苗栗縣政府及附屬機關現有公家配備19架無人機，僅有縣警局1架是台灣製造，其餘17架都是大...

竹縣文化局新局長上任 今辦交接典禮

新竹縣政府文化局長由原縣府民政處長李安妤接任，今天舉行交接典禮，代理局長徐世憲今天正式退休，結束35年公務員生涯。縣長楊...

桃園航空城蘆竹唯一保留寺廟 誠聖宮募款購地續香火

桃園市蘆竹區坑口里誠聖宮關聖帝君神像來台200多年歷史，為大坑口地區信仰中心，市政府推動桃園航空城計畫，誠聖宮成為蘆竹區...

嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心落成 可收372名嬰幼兒

新竹縣政府斥資1億5365萬元打造嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，今天舉行落成剪綵典禮，將招收幼兒園共12班、托嬰中心招收0...

新竹縣公務員縣長盃桌球錦標賽 吸引26隊221選手參加

新竹縣為了促進公務人員保持運動習慣，並培養正當休閒活動，同時落實退休人員照護，照往例在今天舉行一年一度的公務人員縣長盃桌...

打造人本路行環境 竹市獲金安獎8金大滿貫

新竹市府近年積極打造人本路行環境，投入逾2億1千萬元設置通學步道、推動42路口天空纜線下地、退縮路口增設避車彎、宣導路口...

春節疏運孝親專案 桃園擬加碼500元、提供2萬名額

交通部觀光局日前公布「春節疏運孝親專案」，北北基桃與新竹縣市納入住宿優惠範圍，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，表示桃園將...

苗栗衛生局抽驗市售早餐及早午餐 3件不符衛生標準

苗栗縣政府衛生局啟動今年早餐及早午餐稽查抽驗專案，最近抽驗生菜沙拉、飲品、蛋品、即食熟食等共8件，抽驗結果有3件不符衛生...

桃園大廟景福宮 月老神君安座

俗稱桃園大廟的桃園景福宮創建275年，主祀開漳聖王，為讓更多年輕朋友認識宗教文化，昨天特地到台北霞海城隍廟分靈，恭請月老...

香山濕地生態公園 竹市民後花園

新竹市占地1.5公頃的香山濕地生態公園，由閒置雜草地變身城市中的微森林，600公尺長的自然步道、2800平方公尺的大草皮...

苗栗新設2固定照相桿 下月起執法

苗栗縣台13線（尖豐公路）頭屋路段及新北橫公路頭份路段，警方將新增固定式照相桿，苗栗市三角公園周邊中正路、光復路、天雲街...

龍潭北龍路號誌調整遭反對 維持現況

桃園市龍潭區北龍路從中正路口到北龍路59巷口約400公尺，有4組交通號誌燈，早上6點到晚上8點前只要紅燈，幾乎都會車輛回...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

南投埔里建醮全鎮吃素賣葷食被公審 公所講話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。