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嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心落成 可收372名嬰幼兒

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府斥資1億5365萬元打造嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，今天舉行落成剪綵典禮。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府斥資1億5365萬元打造嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，今天舉行落成剪綵典禮。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府斥資1億5365萬元打造嘉豐非營利幼兒園托嬰中心，今天舉行落成剪綵典禮，將招收幼兒園共12班、托嬰中心招收0至2歲計40名嬰幼兒，而在同址的嘉豐國小目前正在興建中，預計111學年度開始招生，將是全台首間照顧0到12歲學童的教育園區。

縣長楊文科表示，竹北市人口已在11月21日突破20萬人，目前縣內的托嬰中心有57家，竹北市就有46家，可提供2395個名額，目前尚有950個名額可托嬰，在竹縣快速人口的增長下，為了讓青年人成家立業且無後顧之憂，縣府積極努力解決托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間等問題。

他指出，非營利幼兒園提供家長平價化幼保服務，家長每月負擔3500元，第3胎以上每月僅需2500元，且低收入及中低收入戶家庭子女免費，其餘由政府支付，實質減輕家長經濟負擔；托嬰中心每月收費1萬2000元，並得按各家戶所得條件，再申請中央未滿2歲準公共化托育費用3000元到7000元不等補助，收費標準更為親民。

未來，縣府也將持續盤點轄屬學校餘裕空間及公有公共設施閒置空間等，積極擴大公共化教保及托嬰服務，讓竹縣的孩子幸福快樂成長。

教育處表示，嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心規畫幼兒園共12班，包含2班2至3歲專班，招收332名幼生，托嬰中心招收0至2歲40名嬰幼兒，委託社團法人台灣幼兒早期教育協會團隊經營管理。

台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純表示，目前托嬰中心已經收托40名小朋友，分成三個班級，分屬三個樓層，家長可進入園區看小朋友的活動及教室設施，托嬰中心的師生比為1比5，每名老師都受過專業訓練且具有執照，也包含協會的培訓，讓家長放心。

嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心規畫幼兒園共12班，包含2班2至3歲專班，招收332名幼生，托嬰中心招收0至2歲40名嬰幼兒。記者陳斯穎／攝影
嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心規畫幼兒園共12班，包含2班2至3歲專班，招收332名幼生，托嬰中心招收0至2歲40名嬰幼兒。記者陳斯穎／攝影

托嬰 幼兒園 北市

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