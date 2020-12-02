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新竹縣公務員縣長盃桌球錦標賽 吸引26隊221選手參加

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
2020新竹縣公務人員縣長盃桌球錦標賽，今天上午在新竹縣體育館由縣長楊文科開球，拉開比賽序幕。圖／縣府提供
2020新竹縣公務人員縣長盃桌球錦標賽，今天上午在新竹縣體育館由縣長楊文科開球，拉開比賽序幕。圖／縣府提供

新竹縣為了促進公務人員保持運動習慣，並培養正當休閒活動，同時落實退休人員照護，照往例在今天舉行一年一度的公務人員縣長盃桌球錦標賽，共有21處機關共組26支隊伍，總共221名選手報名參加，上午在新竹縣體育館由縣長楊文科開球，選手們都摩拳擦掌希望獲得佳績。

縣長楊文科表示，縣府人事處每年都會舉辦公務人員縣長盃桌球錦標賽，舉辦這項球賽有3大目的，鼓勵公務人員培養運動好習慣，增進身體健康、促進各機關人員之間的情感聯繫交流、落實退休公務人員的身體健康照護，也期待參賽選手拿出實力。

此次參賽選手中，年紀最大的是74歲曾任縣府參議的謝國堯，雖然已經退休10多年，但他說，平時除了含飴弄孫之外，都會透過桌球運動作為消遣，而旁人看起來已經白髮蒼蒼的他，在桌球台上的表現，卻絲毫不輸給年輕人，反應非常敏捷迅速，也讓他立下參加錦標賽的目標，就是要打進決賽。

除了縣府及所屬機關外，主辦單位也同步邀請新竹縣議會、各鄉鎮市公所、臺灣新竹地方法院及新竹科學工業園區管理局一同組隊參賽，另外亦有由各校長所組成校長聯隊組隊參加，總共有26支隊伍、221名選手將上場較勁。

人事處表示，錦標賽的競賽組裁判員，是由新竹縣退休公教人員組成，辦理競賽經驗豐富，多年來持續協助縣府完成賽事；此外為激勵選手發揮實力，賽事也特別增訂頒發男子組（甲組）前3名分別頒發1萬元、8000元、6000元獎金及女子組第1名頒發6000元獎金。

2020新竹縣公務人員縣長盃桌球錦標賽，今天上午在新竹縣體育館由縣長楊文科開球，拉開比賽序幕。圖／縣府提供
2020新竹縣公務人員縣長盃桌球錦標賽，今天上午在新竹縣體育館由縣長楊文科開球，拉開比賽序幕。圖／縣府提供

新竹 楊文科

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